Veja gols de Vasco x Corinthians pela final da Copa do Brasil
Duelo vale o título da Copa do Brasil 2025
Vasco e Corinthians estão se enfrentando, na tarde deste domingo (21), pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil. Até aqui, o Timão vai vencendo por 2 a 1, com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay. Nuno Moreira marcou o gol do Cruz-Maltino. Veja abaixo os lances:
Escalações das equipes para Vasco x Corinthians
O Vasco divulgou a escalação para enfrentar o Corinthians logo mais, às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil. O onze inicial escolhido por Fernando Diniz é o mesmo da primeira partida. Os principais desfalques cruz-maltinos são Lucas Pitón, com lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e Mateus Carvalho, que sentiu lesão de LCA no aquecimento do último confronto e será operado.
O Vasco, então, vai a campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
O Corinthians está escalado para a decisão da Copa do Brasil contra o Vasco. Neste domingo (21), o Timão encara o Vasco, às 18h (de Brasília), no Maracanã. Dorival Júnior fez uma mudança no setor do meio de campo para a final.
O treinador sacou Rodrigo Garro da equipe para a entrada de Maycon. Sem um armador de origem, a tendência é que o Corinthians povoe o setor para evitar as investidas do Vasco, que neutralizou o Timão no empate por 0 a 0, no jogo de ida, na Neo Química Arena.
Dorival Júnior escalou o Timão da seguinte maneira para Vasco x Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, José Martínez e Breno Bidon; Memphis e Yuri Alberto.
