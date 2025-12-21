menu hamburguer
Corinthians

Invasão corintiana? Torcedores do clube paulista conseguem ingressos de cativas no Maracanã

Grupo ficou cerca de uma hora no local até ser escoltado ao setor dos paulistas

Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/12/2025
17:10
Torcida do Corinthians ocupou espaço das cadeiras cativas do Maracanã
Torcida do Corinthians ocupou espaço das cadeiras cativas do Maracanã (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
Um grupo com cerca de 150 corintianos conseguiu acesso ao Maracanã ao setor das cadeiras cativas, ficando, portanto, em uma área separada do espaço reservado para a torcida da equipe paulista. Os torcedores chegaram por volta das 16h ao setor, cujos assentos pertencem a cidadãos e não são vendidos pelos clubes. Eles se agruparam em um dos cantos do setor, inicialmente sem qualquer tipo de policiamento ou isolamento em relação aos vascaínos presentes no local.

Ao Lance!, alguns torcedores contaram que "ganharam" os ingressos dos donos das cadeiras cativas. Segundo eles, inicialmente estavam espalhados entre os torcedores do Vasco e decidiram se agrupar.

Pouco depois, um policial do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) foi conversar com os corintianos. Para tentar evitar problema, o policial fez um pedido aos corinthianos:

— Está tudo certo, vocês estão no direito de vocês. Mas peço que fiquem agrupados e não circulem pelos corredores, ainda mais com bebida — explicou o policial.

Um dos torcedores, então, sugeriu que o grupo fosse levado para a área reservada à torcida do Corinthians, que teve os quatro mil ingressos comercializados. O policial respondeu que não poderia fazer aquilo.

Na sequência, um grupo de PMs foi chamado para fazer um cordão de isolamento separando os corintianos dos vascaínos. Seguranças privados também foram chamados.

Conforme o estádio foi enchendo de vascaínos, contudo, a situação começou a ficar mais tensa. Às 17h, o grupo que estava separado foi escoltado pela polícia, sob vaias, ao setor reservado à torcida do Corinthians.

(Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

