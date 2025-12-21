Um grupo com cerca de 150 corintianos conseguiu acesso ao Maracanã ao setor das cadeiras cativas, ficando, portanto, em uma área separada do espaço reservado para a torcida da equipe paulista. Os torcedores chegaram por volta das 16h ao setor, cujos assentos pertencem a cidadãos e não são vendidos pelos clubes. Eles se agruparam em um dos cantos do setor, inicialmente sem qualquer tipo de policiamento ou isolamento em relação aos vascaínos presentes no local.

Ao Lance!, alguns torcedores contaram que "ganharam" os ingressos dos donos das cadeiras cativas. Segundo eles, inicialmente estavam espalhados entre os torcedores do Vasco e decidiram se agrupar.

Pouco depois, um policial do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) foi conversar com os corintianos. Para tentar evitar problema, o policial fez um pedido aos corinthianos:

— Está tudo certo, vocês estão no direito de vocês. Mas peço que fiquem agrupados e não circulem pelos corredores, ainda mais com bebida — explicou o policial.

Um dos torcedores, então, sugeriu que o grupo fosse levado para a área reservada à torcida do Corinthians, que teve os quatro mil ingressos comercializados. O policial respondeu que não poderia fazer aquilo.

Na sequência, um grupo de PMs foi chamado para fazer um cordão de isolamento separando os corintianos dos vascaínos. Seguranças privados também foram chamados.

Conforme o estádio foi enchendo de vascaínos, contudo, a situação começou a ficar mais tensa. Às 17h, o grupo que estava separado foi escoltado pela polícia, sob vaias, ao setor reservado à torcida do Corinthians.

