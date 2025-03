Atlético-MG anuncia chegada do atacante João Marcelo

O Atlético-MG confirmou, na noite desta quinta-feira (6), a contratação do atacante João Marcelo, de 19 anos. Revelado pelo Guarani de Campinas, o jogador esteve no Mineirão na quarta-feira (5), quando o Galo goleou o Manaus por 4 a 1, pela segunda fase da Copa do Brasil. João Marcelo assinou contrato até dezembro de 2009, e o time campineiro manteve 10% dos direitos econômicos do atacante.

O atacante João Marcelo, que vai usar a camisa 19, chega ao Atlético-MG recebendo elogios do técnico Cuca:

- O João Marcelo é um jovem muito promissor, um jogador de velocidade, de força, de arranque. É o tipo de centroavante que a maioria dos técnicos gosta de ter. Foi uma grande aquisição que fizemos, mas também vai precisar de maturação – afirmou o treinador, referindo-se à idade do atacante, que completa 20 anos no mês que vem.

João Marcelo estreou no profissional do Guarani na última rodada da Série B do Brasileiro de 2024, contra o Brusque, fora de casa. Nesta temporada, o atacante retornou ao Sub-20 para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele marcou cinco gols em cinco jogos - um deles na vitória por 2 a 1 sobre o Galinho, na estreia na competição. No Campeonato Paulista, João Marcelo participou de 11 jogos, marcou quatro gols e deu duas assistências.

Mineiro, João Marcelo é o nono reforço do Atlético-MG para a temporada

Natural de Planura (MG), no Triângulo Mineiro, João Marcelo Soares de Freitas poderá estrear pelo Atlético-MG somente no Campeonato Brasileiro, que começa no fim deste mês. A nova janela de transferência será aberta segunda-feira e vai até 11 de abril, para jogadores que disputaram estaduais neste ano. Ele será apresentado oficialmente nesta sexta-feira (7), na Arena MRV.

João Marcelo é o nono reforço do Atlético-MG para 2025. O clube já contratou o zagueiro Iván Román, o lateral-direito Natanael, o lateral-esquerdo Caio Paulista, os volantes Gabriel Menino e Patrick e os atacantes Cuello, Júnior Santos e Rony. O jovem chileno Iván Román foi o único que ainda não estreou com a camisa do Galo.