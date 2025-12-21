O Vasco divulgou a escalação para enfrentar o Corinthians logo mais, às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil. O onze inicial escolhido por Fernando Diniz é o mesmo da primeira partida. Os principais desfalques cruz-maltinos são Lucas Pitón, com lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e Mateus Carvalho, que sentiu lesão de LCA no aquecimento do último confronto e será operado.

O Vasco, então, vai a campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Escalação do Corinthians

Todos os relacionados do Vasco

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo.

Defensores: Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan e Victor Luis.

Meias: Barros, Coutinho, Hugo Moura, Paulinho, Tchê Tchê e Thiago Mendes.

Atacantes: Andrés Gómez, David, Garré, GB, Matheus França, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Rayan comemora gol em Vasco x Fluminense, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Maga Jr / Agência F8 / Gazeta Press)

Muita coisa em jogo

Vasco e Corinthians empataram o primeiro jogo por 0 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão irá para os pênaltis. Além da consagração, os dois times lutam pela expressiva premiação de R$ 77 milhões, R$ 44 milhões a mais que a bonificação do vice. Já garantidos em competição continental na próxima temporada, os clubes querem o título também para voltar a marcar presença na Libertadores em 2026. O perdedor jogará a Copa Sul-Americana.

Campanha do Vasco até a final

A campanha do Vasco na Copa do Brasil foi marcada por superação. Nas duas primeiras fases da competição, até teve maior tranquilidade: venceu União Rondonópolis e Nova Iguaçu por 3 a 0.

Na terceira fase, enfrentou o Operário e teve dificuldades. Nos primeiros jogos de Fernando Diniz sob o comando da equipe, o Cruz-Maltino passou nos pênaltis.

O início das fases decisivas foi mais tranquilo, passando do CSA com um empate e uma vitória por 3 a 0 em São Januário. Das quartas de final em diante, dois clássicos seguidos decididos nos pênaltis. Nas duas ocasiões, brilhou a estrela de Léo Jardim, que pegou um pênalti em cada disputa — contra o Botafogo, nas quartas, e o Fluminense, na semifinal.