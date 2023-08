Com o retorno da Copa do Mundo em 1950, a ideia era realizar uma versão do torneio de seleções entre os melhores clubes do mundo. E foi o que acontreceu já em 1951, também no Brasil, como a Copa do ano anterior. Os idealizadores do torneio convocaram diversos clubes campeões em seus diversos países. A escolha dos países foi baseada no desempenho destes na Copa do Mundo de 1950.