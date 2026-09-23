Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Palmeiras tem oito jogadores convocados na Data Fifa; veja calendário completo

Primeira seleção com representante do Verdão entra em campo nesta quinta-feira (24); saiba dias, horários e onde jogam os atletas alviverdes

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
23/09/2026 16:29
Supervisionado porAndré Carbone,
Favorite o Lance! no Google
O jogador Agustín Giay comemora seu gol ao lado de Flaco López
O jogador Agustín Giay comemora seu gol ao lado de Flaco López - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

A Super Data Fifa começou oficialmente nesta semana e paralisa as competições de clubes até o dia 6 de outubro. O Palmeiras lidera o ranking do futebol brasileiro como o clube com mais atletas cedidos para seleções nacionais. Ao todo, são oito jogadores convocados para defender o Paraguai, Uruguai, Argentina e Colômbia.

Estádio Nubank Parque do Palmeiras antes de confronto com o Fortaleza

MPSP recomenda 4 mil ingressos para torcida do Fluminense contra o Palmeiras

Futebol Nacional
Há 1 hora
O técnico Abel Ferreira durante jogo no Nubank Parque - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Abel recebe sondagem do Sporting, e Palmeiras se apoia em contrato

Palmeiras
Há 2 horas
Agustín Giay e Flaco López durante treinamento, na Academia de Futebol - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Entenda como a nova regra de jogadores estrangeiros afetará o Palmeiras

Palmeiras
Há 5 horas

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com um calendário apertado pela frente, a comissão técnica alviverde monitora de perto a logística e os minutos jogados por seus titulares. Pilares do elenco, como Gustavo Gómez, Jhon Arias, Flaco López, Emiliano Martínez, Ramón Sosa, Mauricio, Piquerez e Agustín Giay, estarão em ação por suas respectivas equipes.

continua após a publicidade

Veja o calendário dos jogadores do Palmeiras por seleção

Uruguai - Emiliano Martínez e Piquerez

A primeira seleção com representantes palmeirenses a entrar em campo é o Uruguai. A Celeste encara o Japão nesta quinta-feira (24), às 7h05 (de Brasília), na partida que marca a estreia de Diego Forlán como técnico da equipe. O lateral-esquerdo Piquerez e o volante Emiliano Martínez estão entre os 26 relacionados.

Jogos do Uruguai:

  • Japão x Uruguai — 24 de setembro;
  • Coreia do Sul x Uruguai — 28 de setembro
  • Índia x Uruguai — 6 de outubro
Os jogadores uruguaios Emiliano Martínez e Joaquín Piquerez durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Os jogadores uruguaios Emiliano Martínez e Joaquín Piquerez durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)<br>

Colômbia - Jhon Arias

A Colômbia será a segunda seleção com atleta palmeirense em ação. O primeiro compromisso é contra o México, neste sábado (26), às 22h (de Brasília). Peça fundamental do Verdão, o meia Jhon Arias é cotado para iniciar a partida entre os titulares.

continua após a publicidade

Jogos da Colômbia:

  1. México x Colômbia — 26 de setembro;
  2. Colômbia x Paraguai — 2 de outubro;
  3. Colômbia x Peru — 6 de outubro.
John Arias, do Palmeiras, é puxado pela camisa por jogador do Grêmio
John Arias, do Palmeiras, é puxado pela camisa por jogador do Grêmio (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Paraguai - Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa

Com a maior bancada alviverde, a seleção do Paraguai enfrenta a Bolívia neste domingo (27), às 17h30 (de Brasília). O zagueiro Gustavo Gómez e o meia Mauricio devem começar no time titular, enquanto o atacante Ramón Sosa surge como opção no banco de reservas.

Jogos do Paraguai:

  1. Bolívia x Paraguai — 27 de setembro;
  2. Colômbia x Paraguai — 2 de outubro,.
Maurício, Gustavo Gómez e Ramón Sosa com a taça do Paulistão.
Maurício, Gustavo Gómez e Ramón Sosa com a taça do Paulistão - (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)<br>

Argentina - Giay e Flaco López

A Seleção Argentina fecha a lista de jogos dos palmeirenses. A convocação conta com o lateral Agustín Giay e o artilheiro Flaco López para partidas que marcam as últimas exibições de Lionel Messi vestindo a camisa da Albiceleste. O primeiro desafio será contra a Bolívia, na próxima quarta-feira (30), às 17h (de Brasília).

continua após a publicidade

Jogos da Argentina:

  1. Argentina x Bolívia — 30 de setembro;
  2. Argentina x Burkina Faso — 3 de outubro;
  3. Argentina x Benin — 6 de outubro.
Agustín Giay e Flaco López durante treinamento, na Academia de Futebol - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Agustín Giay e Flaco López durante treinamento, na Academia de Futebol - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)<br>



Tudo sobre
Sugerida para você!
Neto com as mãos juntas e olhando para o céu

Fora de Campo

Neto comenta interesse de europeu em Abel Ferreira, do Palmeiras: 'Rezando'

Há 10 minutos
Flaco Lopez, do Palmeiras, e Messi se abraçam de joelhos em comemoração a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026

Futebol Nacional

Opinião: ressalvas à parte, os nossos estrangeiros também não são os melhores

Há 40 minutos
Estádio Nubank Parque do Palmeiras antes de confronto com o Fortaleza

Futebol Nacional

MPSP recomenda 4 mil ingressos para torcida do Fluminense contra o Palmeiras

Há 1 hora
Kannemann Grêmio São José-RS Campeonato Gaúcho 2026

Futebol Nacional

Como um jogador estrangeiro pode se naturalizar brasileiro? Veja as regras

Há 2 horas
O técnico Abel Ferreira durante jogo no Nubank Parque - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras

Abel recebe sondagem do Sporting, e Palmeiras se apoia em contrato

Há 3 horas
Agustín Giay e Flaco López durante treinamento, na Academia de Futebol - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras

Entenda como a nova regra de jogadores estrangeiros afetará o Palmeiras

Há 5 horas
Mais LANCE!
Paulinho atuando com a camisa do Palmeiras.

Paulinho intensifica recuperação durante Data Fifa, e Palmeiras busca 'zerar' DM

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, na vitória sobre o Flamengo, no Maracanã

Duas semifinais e duelo com o Flamengo: a corrida do Palmeiras pela tríplice coroa

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Regra dos 12 jogos no Brasileirão e times B entram na mira de CBF e clubes

Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira

Seleção Brasileira: o que esperar das novidades da lista de Ancelotti após a Copa do Mundo

Arrascaeta e Lucas Romero posam com árbitro antes de jogo entre Flamengo e Cruzeiro

Dos clubes à Seleção: os impactos da redução do limite de estrangeiros no Brasileirão

Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)

Clubes aprovam redução de estrangeiros no Brasileirão

Premiação Copa do Brasil

Copa do Brasil terá aumento de premiação, mas parte do valor terá destino obrigatório

Emi Martínez - Palmeiras

Uruguai convoca Emiliano Martínez, do Palmeiras, após lesão de Valverde

Vitor Roque em partida do Palmeiras contra o Grêmio

Palmeiras vê Flamengo ampliar vantagem e não depende mais de si para vencer o Brasileirão

Eric Faria defendeu a presença de Endrick na Copa (Foto: Reprodução/Sportv)

Eric Faria aponta chave para subida de desempenho do Palmeiras: 'Agrega muito'

Taça troféu da Libertadores

Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores

Taça troféu da Libertadores

Palmeiras x Fluminense: Conmebol define datas da semi da Libertadores e mantém decisão no Nubank Parque

Taça Brasileirão 2024

Veja e simule os 10 jogos restantes de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão