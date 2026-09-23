Palmeiras tem oito jogadores convocados na Data Fifa; veja calendário completo
Primeira seleção com representante do Verdão entra em campo nesta quinta-feira (24); saiba dias, horários e onde jogam os atletas alviverdes
A Super Data Fifa começou oficialmente nesta semana e paralisa as competições de clubes até o dia 6 de outubro. O Palmeiras lidera o ranking do futebol brasileiro como o clube com mais atletas cedidos para seleções nacionais. Ao todo, são oito jogadores convocados para defender o Paraguai, Uruguai, Argentina e Colômbia.
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Com um calendário apertado pela frente, a comissão técnica alviverde monitora de perto a logística e os minutos jogados por seus titulares. Pilares do elenco, como Gustavo Gómez, Jhon Arias, Flaco López, Emiliano Martínez, Ramón Sosa, Mauricio, Piquerez e Agustín Giay, estarão em ação por suas respectivas equipes.
Veja o calendário dos jogadores do Palmeiras por seleção
Uruguai - Emiliano Martínez e Piquerez
A primeira seleção com representantes palmeirenses a entrar em campo é o Uruguai. A Celeste encara o Japão nesta quinta-feira (24), às 7h05 (de Brasília), na partida que marca a estreia de Diego Forlán como técnico da equipe. O lateral-esquerdo Piquerez e o volante Emiliano Martínez estão entre os 26 relacionados.
Jogos do Uruguai:
- Japão x Uruguai — 24 de setembro;
- Coreia do Sul x Uruguai — 28 de setembro
- Índia x Uruguai — 6 de outubro
Colômbia - Jhon Arias
A Colômbia será a segunda seleção com atleta palmeirense em ação. O primeiro compromisso é contra o México, neste sábado (26), às 22h (de Brasília). Peça fundamental do Verdão, o meia Jhon Arias é cotado para iniciar a partida entre os titulares.
Jogos da Colômbia:
- México x Colômbia — 26 de setembro;
- Colômbia x Paraguai — 2 de outubro;
- Colômbia x Peru — 6 de outubro.
Paraguai - Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa
Com a maior bancada alviverde, a seleção do Paraguai enfrenta a Bolívia neste domingo (27), às 17h30 (de Brasília). O zagueiro Gustavo Gómez e o meia Mauricio devem começar no time titular, enquanto o atacante Ramón Sosa surge como opção no banco de reservas.
Jogos do Paraguai:
- Bolívia x Paraguai — 27 de setembro;
- Colômbia x Paraguai — 2 de outubro,.
Argentina - Giay e Flaco López
A Seleção Argentina fecha a lista de jogos dos palmeirenses. A convocação conta com o lateral Agustín Giay e o artilheiro Flaco López para partidas que marcam as últimas exibições de Lionel Messi vestindo a camisa da Albiceleste. O primeiro desafio será contra a Bolívia, na próxima quarta-feira (30), às 17h (de Brasília).
Jogos da Argentina:
- Argentina x Bolívia — 30 de setembro;
- Argentina x Burkina Faso — 3 de outubro;
- Argentina x Benin — 6 de outubro.
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