A Super Data Fifa começou oficialmente nesta semana e paralisa as competições de clubes até o dia 6 de outubro. O Palmeiras lidera o ranking do futebol brasileiro como o clube com mais atletas cedidos para seleções nacionais. Ao todo, são oito jogadores convocados para defender o Paraguai, Uruguai, Argentina e Colômbia.

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Com um calendário apertado pela frente, a comissão técnica alviverde monitora de perto a logística e os minutos jogados por seus titulares. Pilares do elenco, como Gustavo Gómez, Jhon Arias, Flaco López, Emiliano Martínez, Ramón Sosa, Mauricio, Piquerez e Agustín Giay, estarão em ação por suas respectivas equipes.

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Veja o calendário dos jogadores do Palmeiras por seleção

Uruguai - Emiliano Martínez e Piquerez

A primeira seleção com representantes palmeirenses a entrar em campo é o Uruguai. A Celeste encara o Japão nesta quinta-feira (24), às 7h05 (de Brasília), na partida que marca a estreia de Diego Forlán como técnico da equipe. O lateral-esquerdo Piquerez e o volante Emiliano Martínez estão entre os 26 relacionados.

Jogos do Uruguai:

Japão x Uruguai — 24 de setembro;

— 24 de setembro; Coreia do Sul x Uruguai — 28 de setembro

— 28 de setembro Índia x Uruguai — 6 de outubro

Os jogadores uruguaios Emiliano Martínez e Joaquín Piquerez durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)<br>

Colômbia - Jhon Arias

A Colômbia será a segunda seleção com atleta palmeirense em ação. O primeiro compromisso é contra o México, neste sábado (26), às 22h (de Brasília). Peça fundamental do Verdão, o meia Jhon Arias é cotado para iniciar a partida entre os titulares.

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Jogos da Colômbia:

México x Colômbia — 26 de setembro; Colômbia x Paraguai — 2 de outubro; Colômbia x Peru — 6 de outubro.

John Arias, do Palmeiras, é puxado pela camisa por jogador do Grêmio (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Paraguai - Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa

Com a maior bancada alviverde, a seleção do Paraguai enfrenta a Bolívia neste domingo (27), às 17h30 (de Brasília). O zagueiro Gustavo Gómez e o meia Mauricio devem começar no time titular, enquanto o atacante Ramón Sosa surge como opção no banco de reservas.

Jogos do Paraguai:

Bolívia x Paraguai — 27 de setembro; Colômbia x Paraguai — 2 de outubro,.

Maurício, Gustavo Gómez e Ramón Sosa com a taça do Paulistão - (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)<br>

Argentina - Giay e Flaco López

A Seleção Argentina fecha a lista de jogos dos palmeirenses. A convocação conta com o lateral Agustín Giay e o artilheiro Flaco López para partidas que marcam as últimas exibições de Lionel Messi vestindo a camisa da Albiceleste. O primeiro desafio será contra a Bolívia, na próxima quarta-feira (30), às 17h (de Brasília).

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Jogos da Argentina:

Argentina x Bolívia — 30 de setembro; Argentina x Burkina Faso — 3 de outubro; Argentina x Benin — 6 de outubro.

Agustín Giay e Flaco López durante treinamento, na Academia de Futebol - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)<br>





