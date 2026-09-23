Torcida do Atlético lança campanha para bancar festas nas decisões das Copas na Arena MRV

A torcida do Atlético já começou a se mobilizar para os grandes jogos que o clube terá pela frente em outubro e novembro. Um grupo de torcedores abriu uma vaquinha com a meta de arrecadar R$ 50 mil para custear as festas preparadas para as decisões na Arena MRV.

O Galo terá duas semifinais pela frente na reta final da temporada, uma pela Copa Sul-Americana e outra pela Copa do Brasil. A expectativa dos torcedores é repetir o espetáculo apresentado no estádio nos confrontos contra Cruzeiro e Santos, pelas quartas de final das duas competições.

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A campanha foi divulgada por Thiago Scap, tatuador e um dos responsáveis pela organização das festas da torcida atleticana nos últimos anos. Segundo ele, a arrecadação será destinada à preparação das arquibancadas para os jogos decisivos.

— A gente precisa da ajuda da torcida para arrecadar uma grana para poder fazer esse espetáculo, principalmente na semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio. A gente precisa arrecadar o valor de R$ 50 mil, que vai ser todo convertido para fazer uma grande festa na arquibancada, no nível que a gente fez no clássico da Copa do Brasil, que rodou o mundo — declarou Scap.

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O organizador também convocou os atleticanos a contribuírem com a campanha, independentemente do valor. A ideia é reunir o maior número possível de torcedores para viabilizar a preparação das festas.

— A gente está aqui humildemente pedindo a ajuda e o apoio de toda a Massa Atleticana. Ajudem a gente com qualquer valor. Ajude com o que você quiser: 50 centavos, R$ 1, R$ 10. Se você tiver uma condição melhor e quiser ajudar com R$ 50, R$ 100, todo valor é bem-vindo — completou.

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Parte dos recursos também será utilizada na montagem da tradicional 'Rua de Fogo' antes da partida contra o Grêmio, marcada para 8 de novembro, na Arena MRV. A ação, no entanto, não poderá ser realizada antes do duelo pela Sul-Americana devido às restrições impostas pela Conmebol.

Atlético terá duas semifinais pela frente

O primeiro compromisso do Atlético será pela Copa Sul-Americana. O Galo terá o Montevideo City Torque, do Uruguai, como adversário na semifinal. Por ter feito uma campanha inferior à equipe uruguaia na fase de grupos, o Atlético disputará o primeiro jogo em casa e fará a partida decisiva fora de seus domínios.

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A ida está marcada para 14 de outubro, na Arena MRV. Uma semana depois, em 21 de outubro, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez em Montevidéu.

Na Copa do Brasil, o adversário será o Grêmio. O Atlético fará o primeiro jogo em Porto Alegre, no dia 1º de novembro, e decidirá a classificação diante de sua torcida, na Arena MRV, em 8 de novembro.

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