Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcida do Atlético lança campanha para bancar festas nas decisões das Copas na Arena MRV

A meta é arrecadar R$50 mil para as semifinais da Copa do Brasil e Sul-Americana

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
23/09/2026 14:15
Favorite o Lance! no Google
Arena MRV em Atlético x Cruzeiro (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
Arena MRV em Atlético x Cruzeiro (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
A torcida do Atlético já começou a se mobilizar para os grandes jogos que o clube terá pela frente em outubro e novembro. Um grupo de torcedores abriu uma vaquinha com a meta de arrecadar R$ 50 mil para custear as festas preparadas para as decisões na Arena MRV.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A torcida do Atlético já começou a se mobilizar para os grandes jogos que o clube terá pela frente em outubro e novembro. Um grupo de torcedores abriu uma vaquinha com a meta de arrecadar R$ 50 mil para custear as festas preparadas para as decisões na Arena MRV.

Ruan sai lesionado em Atlético-MG x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Data Fifa será aliada do Atlético na recuperação de titulares antes da reta final

Atlético Mineiro
Há 1 dia
Atletas celebrando gol do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Números mostram evolução do Atlético após a Copa do Mundo: confira

Atlético Mineiro
Há 1 dia
Pedro Daniel fala sobre conselho da massa (Foto: Pedro Souza / Atlético)

CEO do Atlético explica ‘novo modelo’ de negócios do clube

Atlético Mineiro
Há 1 dia

O Galo terá duas semifinais pela frente na reta final da temporada, uma pela Copa Sul-Americana e outra pela Copa do Brasil. A expectativa dos torcedores é repetir o espetáculo apresentado no estádio nos confrontos contra Cruzeiro e Santos, pelas quartas de final das duas competições.

continua após a publicidade

A campanha foi divulgada por Thiago Scap, tatuador e um dos responsáveis pela organização das festas da torcida atleticana nos últimos anos. Segundo ele, a arrecadação será destinada à preparação das arquibancadas para os jogos decisivos.

— A gente precisa da ajuda da torcida para arrecadar uma grana para poder fazer esse espetáculo, principalmente na semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio. A gente precisa arrecadar o valor de R$ 50 mil, que vai ser todo convertido para fazer uma grande festa na arquibancada, no nível que a gente fez no clássico da Copa do Brasil, que rodou o mundo — declarou Scap.

continua após a publicidade

O organizador também convocou os atleticanos a contribuírem com a campanha, independentemente do valor. A ideia é reunir o maior número possível de torcedores para viabilizar a preparação das festas.

— A gente está aqui humildemente pedindo a ajuda e o apoio de toda a Massa Atleticana. Ajudem a gente com qualquer valor. Ajude com o que você quiser: 50 centavos, R$ 1, R$ 10. Se você tiver uma condição melhor e quiser ajudar com R$ 50, R$ 100, todo valor é bem-vindo — completou.

continua após a publicidade

Parte dos recursos também será utilizada na montagem da tradicional 'Rua de Fogo' antes da partida contra o Grêmio, marcada para 8 de novembro, na Arena MRV. A ação, no entanto, não poderá ser realizada antes do duelo pela Sul-Americana devido às restrições impostas pela Conmebol.

Atlético terá duas semifinais pela frente

O primeiro compromisso do Atlético será pela Copa Sul-Americana. O Galo terá o Montevideo City Torque, do Uruguai, como adversário na semifinal. Por ter feito uma campanha inferior à equipe uruguaia na fase de grupos, o Atlético disputará o primeiro jogo em casa e fará a partida decisiva fora de seus domínios.

continua após a publicidade

A ida está marcada para 14 de outubro, na Arena MRV. Uma semana depois, em 21 de outubro, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez em Montevidéu.

Na Copa do Brasil, o adversário será o Grêmio. O Atlético fará o primeiro jogo em Porto Alegre, no dia 1º de novembro, e decidirá a classificação diante de sua torcida, na Arena MRV, em 8 de novembro.

continua após a publicidade
Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV pela Copa do Brasil
Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV pela Copa do Brasil (Foto: Eduardo Statuti / Lance!)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Kannemann Grêmio São José-RS Campeonato Gaúcho 2026

Futebol Nacional

Como um jogador estrangeiro pode se naturalizar brasileiro? Veja as regras

Há 34 minutos
Ruan e Reinier (reprodução instagram Reinier)

Atlético Mineiro

Titulares do Atlético se recuperam na Cidade do Galo durante folga do elenco

Há 1 hora
Ruan sai lesionado em Atlético-MG x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Data Fifa será aliada do Atlético na recuperação de titulares antes da reta final

Há 8 horas
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Futebol Nacional

Regra dos 12 jogos no Brasileirão e times B entram na mira de CBF e clubes

Há 19 horas
Arrascaeta e Lucas Romero posam com árbitro antes de jogo entre Flamengo e Cruzeiro

Futebol Nacional

Dos clubes à Seleção: os impactos da redução do limite de estrangeiros no Brasileirão

Há 20 horas
Atletas celebrando gol do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Números mostram evolução do Atlético após a Copa do Mundo: confira

Há 23 horas
Mais LANCE!
Pedro Daniel fala sobre conselho da massa (Foto: Pedro Souza / Atlético)

CEO do Atlético explica 'novo modelo' de negócios do clube

Jogadores do Atlético x chape (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Pausa na Data-Fifa: Veja como estão as chances do Atlético no Brasileirão

Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)

Clubes aprovam redução de estrangeiros no Brasileirão

Premiação Copa do Brasil

Copa do Brasil terá aumento de premiação, mas parte do valor terá destino obrigatório

Jogadores do Galo na disputa de penaltis contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Três competições, calendário apertado: o desafio do Atlético após a Data Fifa

Jogadores do Atlético aplaudindo a torcida (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético dá dias de folga ao elenco durante Data Fifa: veja programação

Atlético na sul-americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético x Montevideo City Torque: veja as datas e horários da semifinal da Sul-Americana

Bernard em Galo x Chape (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Análise: Atlético deixa pontos inegociáveis pelo caminho em busca de objetivo no Brasileirão

Cassierra comemora gol contra a chape (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Cassierra encerra jejum pelo Atlético e desabafa: 'Foram tempos difíceis'

Domínguez em Galo x Chape (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez admite dificuldades do Atlético e cobra evolução: 'Temos a obrigação de melhorar'

Galo x Chape Arena MRV e (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético pressiona mas fica apenas no empate com a Chapecoense na Arena MRV

Chapecoense e Atlético pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols de Atlético x Chapecoense: Cassierra empata

Galo x Chape (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético está escalado para enfrentar a Chapecoense pelo Brasileirão