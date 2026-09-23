O executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, disse que o clube ainda não iniciou conversas com o Cruzeiro pela permanência de Gabigol para a próxima temporada. Segundo o dirigente, o tema só deverá ser tratado após o fim do campeonato, a definição do cenário eleitoral e a manifestação do próprio atacante sobre seu futuro.

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Em entrevista à rádio TMC, Mattos falou sobre a importância do camisa 9, que atualmente é o artilheiro do time com 21 gols, além de dez assistências em 42 partidas, e está emprestado até dezembro. O executivo também disse que ele mesmo foi o responsável por levar o jogador tanto ao time mineiro quanto para o paulista.

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— Hoje não temos nenhum tipo de tratativa com o Cruzeiro, não é momento para isso. Acho que nem o Gabigol ainda tem definido o que ele pensa de futuro. Óbvio que o Gabigol e o Santos têm tudo a ver. Se o Gabigol quiser permanecer. "Santos, você consegue fazer um esforço?" Aí sim, vemos com o Cruzeiro o que a gente pode fazer. Mas vai ter momento para isso, que é depois do campeonato — disse Mattos.

— O clube tem eleição. Nós temos que ver o que vai acontecer. Não fizemos e não terá nenhum tipo de contato nesse momento, porque vai ter momento para isso. Eu posso dizer que o Gabigol está aqui porque o Gabigol quis vir — continuou.

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Para Mattos, até o final da temporada, tudo acontecerá no momento certo. E a questão política tem um peso importante nas tomadas de decisões visando 2027.

— As coisas do futuro vão ter momento para isso. Não teve nenhum contato do Santos com o Cruzeiro sobre isso. E, provavelmente, só vai ter depois que tiver definida a questão eleitoral e o desejo do Gabigol de ficar aqui ou não — finalizou.

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