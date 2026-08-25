Amoroso elege o melhor atacante do futebol brasileiro: 'Outro patamar' Ex-jogador avaliou o momento da temporada

Durante programa da ESPN, Amoroso, ex-jogador com grande passagem por São Paulo e Borussia Dortmund, elegeu o melhor atacante do futebol brasileiro na atualidade. Na opinião do comentarista Flaco López, do Palmeiras, é o dono desse posto.

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Segundo o ex-atleta, a participação do argentino na Copa do Mundo elevou seu nível e o fez retornar ao Alviverde em uma prateleira acima dos rivais. Após o retorno do Mundial, Flaco soma cinco gols e uma assistência em oito jogos.

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— Nenhum atacante no Brasil (é melhor que o Flaco). Um jogador fantástico que, depois da Copa do Mundo, depois da experiência que teve de jogar ao lado dos melhores na Copa, volta em outro patamar — analisou Amoroso.

Flaco Lopez marcou dois gols contra o Vasco na última rodada do Brasileirão (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Paulinho é dúvida contra o Santos, e Palmeiras trabalha retorno diante o Mirassol

Paulinho deve desfalcar o Palmeiras na partida contra o Santos, na próxima quarta-feira (26), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante iniciou o processo de transição física após ficar afastado em razão de uma lesão muscular na coxa direita, mas é dúvida para a lista de relacionados para o clássico, segundo apuração do Lance!.

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Paulinho voltou a participar de atividades com o restante do elenco na segunda-feira (25), ainda sob restrições. Com isso, a expectativa é de que esteja à disposição para o confronto contra o Mirassol, no domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro. Outra possibilidade, considerada menos provável internamente, é que o atacante retorne no segundo duelo com o Peixe, em 2 de setembro.

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O camisa 10 está fora de ação desde a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, quando foi titular e atuou por cerca de 65 minutos. Posteriormente, ficou afastado em razão de uma entorse no tornozelo, seguida de uma lesão muscular. Os dois problemas, no entanto, não têm relação com a cirurgia realizada na perna direita, em meados de 2025. Paulinho soma 25 jogos pelo Palmeiras, sendo apenas dois como titular. Em 2026, entrou em campo em nove oportunidades e marcou dois gols, incluindo um na vitória sobre o Flamengo, pelo Brasileirão. Contratado em dezembro de 2024, o atacante tem contrato com o clube paulista até o fim de 2029.

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