Ex-Chelsea e Milan, Bakayoko e El Shaarawy são oferecidos ao Corinthians Executivo de futebol revelou que as tratativas esbarraram no transfer ban

O executivo de futebol Marcelo Paz informou que o volante Tiémoué Bakayoko e o atacante Stephan El Shaarawy foram oferecidos ao Corinthians. As negociações, no entanto, não avançaram.

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Segundo Paz, em entrevista ao Metrópoles, as contratações seriam de impacto mundial, mas não foram concluídas devido ao transfer ban que o clube enfrentava e à necessidade de manter os salários dos jogadores em dia.

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— Foi algo que aconteceu, mas que a gente não poderia contratar naquele momento, até pelo transfer ban. Mas o Bakayoko e o El Shaarawy foram oferecidos ao Corinthians. Dois grandes jogadores, de impacto mundial. Tiveram mais, mas vou manter só os dois aqui, porque a gente não podia negociar ali internamente, devido ao transfer ban e à prioridade em pagar os salários dos jogadores. O primeiro recurso que tem aparecido tem sido para pagar os salários dos jogadores e, depois, o transfer ban — disse Marcelo Paz.

Bakayoko tem 32 anos, está sem clube e já defendeu a seleção da França. O volante acumula passagens por Rennes, Monaco, Chelsea, Milan, Napoli, Lorient e PAOK.

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Já El Shaarawy, que ganhou destaque no Milan, tem 33 anos e acumula 32 jogos pela seleção italiana e sete gols marcados. O atacante também passou por Genoa, Padova, Monaco, Roma e Shanghai Shenhua.

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Corinthians em crise financeira

No momento, o Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou recentemente o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

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O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.

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Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

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O transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

Além disso, o Corinthians atrasou o pagamento dos salários em dois meses seguidos, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente.

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Transfer ban

Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto) Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto) Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago) CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)

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