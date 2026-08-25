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São Paulo atualiza quadro médico de Calleri

Jogador se lesionou no jogo contra a Chapecoense

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
25/08/2026 12:02
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Calleri durante treinamento do São Paulo no SuperCT
Calleri durante treinamento do São Paulo no SuperCT (Foto: Divulgação/São Paulo)

O São Paulo atualizou o quadro médico de Jonathan Calleri após a lesão sofrida no jogo de domingo (24). O jogador foi avaliado na segunda-feira (24). Calleri sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Quanto ao grau, não se trata de uma lesão grave, mas ainda não existe um prazo determinado pelo clube para o retorno do camisa 9 aos gramados.

Neste sábado, dia 29, o São Paulo volta a campo contra o Bragantino. Calleri não deve ser opção para o confronto, seguindo em tratamento no departamento médico durante a semana.

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Arboleda (edema no adutor esquerdo), Bobadilla (dores no joelho direito), Lucas (cirurgia no tendão calcâneo da perna direita), Lucca (fratura de mandíbula) e Victor Sá (entorse traumática no tornozelo direito) são os nomes que seguem no departamento médico também, todos sem previsão de retorno até então.

Calleri com a camisa do São Paulo
Calleri sofreu entorse no tornozelo esquerdo (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

Como foi a derrota do São Paulo?

A Chapecoense começou melhor e pressionou o São Paulo desde os primeiros minutos, com Yago Felipe obrigando Rafael a fazer boa defesa aos sete minutos e Heitor também levando perigo. O Tricolor respondeu em contra-ataques, principalmente com Artur, que finalizou por cima após passe de Luciano, e com o próprio camisa 10, que teve uma boa chance dentro da área.

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Mesmo assim, os donos da casa seguiram controlando as ações e, aos 26 minutos, abriram o placar: Giovanni Augusto cobrou escanteio na primeira trave, Bruno Pacheco apareceu livre de marcação e cabeceou firme para fazer 1 a 0 na Arena Condá. O Tricolor cresceu em volume, mas não conseguiu buscar o empate.

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São Paulo voltou mais agressivo, criou boa chance com Gustavo Santana aos 11 minutos, mas parou em Anderson. A Chapecoense também levou perigo, e Rafael salvou o Tricolor em finalização de Garcez.
O São Paulo segue buscando o empate, mas ainda encontra dificuldades para transformar a pressão em  gol.

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Luciano chegou a criar a melhor oportunidade até então, com uma bola que parou na trave aos 18 minutos. Dorival Júnior tentou algumas mudanças pensando em dar mais volume de jogo, que faltou bastante na primeira etapa. A Chape, por sua vez, se fechou. Sem conseguir reagir, o Tricolor foi derrotado.

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