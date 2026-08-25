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Vendas do Palmeiras disparam nos últimos dois anos e ultrapassam R$ 1,5 bilhão

Valor considera negociações realizadas pelo clube desde 2024 e mostra o crescimento do Palmeiras no mercado de transferências

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
25/08/2026 11:49
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Allan, do Palmeiras, contra a Chapecoense (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)
Allan, do Palmeiras, durante partida do Brasileirão (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)

O Palmeiras está muito próximo de fechar mais um grande negócio. Com a venda encaminhada do meia-atacante Allan ao Manchester City, da Inglaterra, o Verdão vai embolsa mais 40 milhões de euros (R$ 240 milhões, na cotação atual) e, com isso, ultrapassará a marca de R$ 1,5 bilhão em vendas nos últimos dois anos.

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O valor já engloba a negociação com os ingleses pelo jogador de 22 anos, aliada também a outros cinco atletas que foram vendidos por valores altos recentemente. Vale lembrar que cinco deles são Crias da Academia, ou seja, revelados pelo próprio Palmeiras.

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A maior venda ainda fica por conta de Estêvão, quando o Chelsea desembolsou 61,5 milhões de euros, seguida por Endrick, que viu o Real Madrid pagar 60 milhões de euros. Allan entrará em terceiro lugar nesta lista alviverde, que ainda tem Vitor Reis, Luis Guilherme e o colombiano Richard Ríos.

Considerando o valor em euros, apenas nestas seis vendas da diretoria palmeirense, o clube faturou 256,5 milhões, o equivalente a R$ 1,540 bilhão.

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Jogadores negociados pelo Palmeiras nos últimos dois anos:

  • Estêvão - 61,5 milhões de euros - Chelsea
  • Endrick - 60 milhões de euros - Real Madrid
  • Allan - 40 milhões de euros - Manchester City*
  • Vitor Reis - 35 milhões de euros - Manchester City
  • Richard Ríos - 30 milhões de euros - Benfica
  • Luis Guilherme - 30 milhões de euros - West Ham

*O meia-atacante Allan ainda não teve sua venda sacramentada, apesar de bem encaminhada

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Negociação de Allan

Na segunda-feira (24), Palmeiras e Manchester City chegaram a um acordo pelo valor de 40 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões, na cotação atual), quantia mínima pela qual o clube paulista aceitaria negociar sua principal joia.

O Verdão não tem pressa para negociar o jogador e, portanto, não aceitaria diminuir o valor para o que clube inglês havia sinalizado pela primeira vez, de 35 milhões de euros (R$ 210 milhões). Mas, em novas conversas neste início de semana, os times chegaram a um denominador comum para dar sequência à negociação.

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A princípio, a diretoria não vai buscar reposição no mercado e entende que tem um plantel encorpado e que há outras peças que podem desempenhar a função de Allan, ou ao menos próxima, principalmente Jhon AriasMauricio Felipe Anderson. O último, aliás, foi quem entrou na vaga do jovem de 22 anos na goleada contra o Vasco, no domingo (23), no Nubank Parque.

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Estêvão e Endrick quando atuavam juntos no Palmeiras
Endrick e Estêvão quando atuavam juntos pelo Palmeiras (Foto: Reprodução)


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