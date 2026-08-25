Andreas Pereira pega dois jogos de gancho e desfalca o Palmeiras contra a LDU
Camisa 8 de Abel Ferreira cumpriu suspensão automática no jogo de volta, contra o Cerro Porteño
O meio-campista Andreas Pereira, do Palmeiras, foi punido pela Conmebol com dois jogos de suspensão e está fora do jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra a LDU, no Nubank Parque. O Lance! apurou que não cabe recurso e o clube paulista já foi comunicado.
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O camisa 8 foi expulso durante o empate em 1 a 1 contra o Cerro Porteño, na quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental. O lance aconteceu durante o segundo tempo da partida, e Andreas Pereira cumpriu suspensão automática no jogo de volta, no Paraguai.
Com isso, o Palmeiras perde uma peça fundamental em seu meio-campo para a primeira partida das quartas de final. A data da partida ainda não foi confirmada pela Conmebol, já que todos os classificados para esta fase não estão definidos.
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O técnico Abel Ferreira precisará mexer novamente neste setor da equipe. Vale lembrar que o meia-atacante Allan, em negociação com o Manchester City, também deve ser baixa a partir de agora.
Andreas Pereira recebeu o cartão vermelho aos 30 minutos do segundo tempo da partida do primeiro jogo contra os paraguaios. O árbitro entendeu que o jogador palmeirense atingiu Klimowicz em um lance sem bola.
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