Cruzeiro ou Atlético: quem chega melhor para o clássico na Copa do Brasil? As equipes reeditam o clássico na Copa do Brasil pela segunda temporada seguida

Cruzeiro e Atlético chegam ao duelo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil em momentos diferentes, mas não completamente opostos na temporada. Enquanto a Raposa retomou sua confiança no fim de semana, o Alvinegro vive sequência invicta sob o comando de Eduardo Domínguez.

O clássico mineiro acontece na noite desta terça-feira (24), às 21h (de Brasília), pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta será na próxima semana, no dia 1º de setembro, na Arena MRV, no mesmo horário.

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Cruzeiro reconquistou confiança com vitória no último lance contra o Flamengo

Depois de uma série dura de duelos contra o Flamengo, o Cruzeiro conseguiu se recuperar do baque da eliminação na Libertadores na última quarta-feira com um triunfo, com gol de Matheus Pereira no último lance, frente ao Rubro-Negro no Mineirão.

Com isso, a equipe liderada por Artur Jorge reconquistou a confiança da torcida celeste, que estava preocupada pelas atuações nos primeiros tempos dos dois últimos duelos contra o Flamengo.

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Apesar da eliminação na Libertadores, se considerar apenas as competições nacionais, a Raposa vive grande fase e disputa as primeiras posições. Se não fosse pelo início abaixo do esperado, o time poderia estar brigando pela liderança do Brasileirão.

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Desde o fim da pausa para a Copa do Mundo, o Cruzeiro perdeu apenas dois jogos, para Flamengo e Botafogo. Porém, os cenários das derrotas foram diferentes, com falta de pontaria contra o Glorioso e falta de postura frente ao Rubro-Negro.

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A postura é a grande preocupação para o duelo desta terça-feira. Contra o Atlético-MG, no Brasileirão, o Cruzeiro entrou como favorito, mas foi superada pelo rival dentro de campo. Depois da vitória contra o Flamengo, no último sábado, o português destacou a atitude da sua equipe.

– É importante falar do apoio da torcida. Não é fácil depois da eliminação estarem aqui até o fim, incentivando o time, ajudando. Um jogo equilibrado, Jogamos duas vezes, sabíamos que era importante hoje dar uma resposta na atitude competitiva para olharmos para o jogo. Era importante vencer para seguir o trajeto por esse time. Poder separar a desilusão, a eliminação na Libertadores e dar resposta como deram. Sobretudo como atitude competitiva para vencer o jogo – analisou Artur Jorge após vitória do Cruzeiro.

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Atlético embalado no melhor momento da temporada para duelo com o Cruzeiro

O Atlético chega embalado para o clássico contra o Cruzeiro. A equipe comandada por Eduardo Domínguez vive seu melhor momento na temporada e chega ao duelo respaldada por uma grande sequência de invencibilidade.

O Galo não sabe o que é perder há 11 partidas. Nesse período, são seis vitórias e cinco empates, com 14 gols marcados e apenas seis sofridos. Além disso, o sistema defensivo tem se destacado: em sete dos 11 jogos, o Atlético não foi vazado.

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O time de Domínguez vem apresentando um bom futebol, e os resultados acompanham a evolução. A equipe parece ter encontrado o modelo de jogo ideal para as características do elenco, com padrão definido, equilíbrio entre os setores e uma base mantida pelo treinador.

O Galo chega confiante ao clássico depois de garantir uma classificação dramática na Copa Sul-Americana. A equipe empatou com o Bragantino por 2 a 2, na Arena MRV, e avançou às quartas de final graças ao gol marcado no último lance da partida.

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No Campeonato Brasileiro, o Atlético também reagiu. Depois de frequentar a parte de baixo da tabela, o time ganhou posições e atualmente ocupa a 9ª colocação, aproximando-se dos clubes que disputam vaga na Libertadores.

Além do bom momento coletivo, Domínguez ganhou novas opções para montar a equipe. O principal nome é Fred, volante que chegou ao clube com status para reforçar o meio-campo. Após estrear no Brasileirão, o jogador está à disposição para o clássico e pode ser peça importante na busca pela classificação.

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Com a confiança elevada, elenco mais encorpado e sequência positiva, o Atlético chega ao primeiro duelo contra o maior rival com o objetivo de avançar à semifinal da Copa do Brasil e seguir vivo nas três competições que disputa. Consequentemente, o Galo busca aproximar-se do objetivo da temporada: conquistar uma vaga na Libertadores de 2027.