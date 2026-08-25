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Santos é denunciado no STJD por cusparada de torcedor em Reinaldo; entenda

Julgamento está marcado para esta quinta-feira (27) e Clube corre o risco de sofrer punições, desde multa até perda de campo

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
25/08/2026 11:53
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAndré Carbone,
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Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro.
Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro - (Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

O Santos foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da cusparada de torcedor santista em Reinaldo, lateral-direito do Mirassol, durante o empate do último domingo (23), na Vila Belmiro. O julgamento será realizado nesta quinta-feira (27), pela 4ª Comissão Disciplinar da entidade.

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O Peixe foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição quando o clube deixa de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens, invasão de campo ou lançamento de objetos. A pena pode variar de multa de R$ 100 a R$ 100 mil ou até mesmo perda do mando de campo de uma a dez partidas.

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O que diz o artigo 213?

"Art. 213. Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir:
I — desordens em sua praça de desporto;
II — invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo;
III — lançamento de objetos no campo ou local da disputa do
evento desportivo.
PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
§ 1º Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de
campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial."

Como tudo aconteceu?

Aos 25 minutos da primeira etapa, Reinaldo, lateral-direito do Mirassol, se aproximou para um arremesso lateral próximo à arquibancada da Vila, quando foi surpreendido por um cuspe no rosto. A própria Edina, árbitra da partida, relatou em súmula o acontecimento.

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— Informo que, aos 25 minutos do primeiro tempo, o atleta Reinaldo Manoel da Silva, número 6 da equipe do Mirassol, levou uma cusparada no momento que ia realizar um arremesso lateral (...) Informo que essa cusparada veio de onde se encontrava a torcida do Santos Futebol Clube, porém não foi possível identificar o torcedor — relatou a árbitra.

O próprio jogador, após a partida, também se manifestou sobre o ocorrido em seu Instagram. Reinaldo cobrou "medidas cabíveis" e classificou o ato como "lamentável e vergonhoso".

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— Ganhamos um grande ponto hoje na Vila, contra o grande adversário, e temos que valorizar. Mas independente do resultado, ninguém sai de casa para trabalhar, ganhar o pão de cada dia, representar um time e uma torcida, para tomar uma cusparada na cara. Nojento, lamentável e vergonhoso. As imagens são claras. Espero que as medidas cabíveis sejam tomadas para que isso não volte a acontecer comigo e com nenhum companheiro de trabalho. Isso não existe! — escreveu o jogador.

Santos identificou o autor da cusparada

Em nota oficial divulgada pelo clube na última segunda-feira (24), o Santos repudiou o ato e abriu uma sindicância para apuração dos fatos. O autor do ato já foi identificado pelo Alvinegro, que seguirá tomando todas as providências necessárias diante do acontecimento.

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Nota oficial do Santos

"O Santos Futebol Clube repudia veementemente qualquer ato de desrespeito, violência ou comportamento que não esteja de acordo com os valores que devem prevalecer dentro e fora dos estádios.

Após tomar conhecimento da ocorrência, uma atitude isolada registrada durante a partida deste domingo (23), o Clube iniciou imediatamente a adoção das medidas cabíveis, como a abertura de uma sindicância, para a apuração dos fatos.

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O autor do ato já foi identificado e o Santos FC seguirá tomando todas as providências necessárias diante do ocorrido, dentro de suas atribuições e em conformidade com as normas aplicáveis.

O Santos Futebol Clube reafirma seu compromisso com o respeito, a integridade e a segurança de todos aqueles que fazem parte do espetáculo esportivo. Atitudes dessa natureza não representam a grandeza de sua história, de sua torcida e dos valores defendidos pelo Clube".

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Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro.
Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro - (Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

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