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Alex Meschini questiona decisões judiciais envolvendo Flamengo e Vasco

Ex-jogador e comentarista do SporTV analisou o cenário financeiro do Cruz-Maltino

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 07:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Alex Meschini, ex-jogador e comentarista durante o Seleção Sportv
Alex Meschini, ex-jogador e comentarista durante o Seleção Sportv (Foto: Reprodução)

A situação financeira e judicial do Vasco voltou a ser tema de debate no futebol brasileiro. Durante o programa Troca de Passes, do SporTV, o ex-jogador e comentarista Alex Meschini analisou o momento do Cruz-Maltino e questionou os critérios utilizados em decisões que impactam o clube.

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Alex destacou que, apesar das dificuldades financeiras, o Vasco estaria organizado dentro do processo de recuperação judicial e defendeu que o clube deveria ter acesso aos recursos necessários para seguir com seu planejamento.

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Na sequência, o comentarista mencionou a tentativa do Vasco de obter recursos por meio de um empréstimo e questionou a decisão que impediu a transferência do dinheiro.

— Essa questão dele emprestar dinheiro, podia ser o Vasco ou qualquer outro time na situação. Qual que é o problema de autorizar ele que não tem caixa, ele comprova que ele está organizado, que ele fez RJ, mas que ele precisa desse dinheiro? — afirmou.

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Alex também citou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, segundo ele, não teria autorizado a transferência dos valores.

— Ele tem o empréstimo liberado, tem alguém para liberar esse dinheiro, é o STJ, que acabou não autorizando, vamos dizer, fazer essa transferência. Por que não? — completou.

Durante a análise, Alex levantou uma possibilidade sobre a influência de torcedores em decisões relacionadas ao futebol brasileiro. Ele ponderou que não estava fazendo uma acusação, mas afirmou considerar pertinente discutir o tema.

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— Tem coisas no futebol e no Brasil que às vezes ele é levado um pouco mais para o lado. Eu não estou afirmando, nem posso, mas tem muitas decisões. Será que não são tomadas por pessoas que são torcedores de algum determinado time? — citou.

Na sequência, o ex-jogador citou diretamente o Flamengo ao falar sobre possíveis diferenças na condução de determinadas decisões.

— E vou falar que o Flamengo, não vou deixar nas entrelinhas, para que algumas coisas, algumas decisões se tornem diferentes — completou.

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Alex, porém, reforçou que a questão levantada pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, precisa ser analisada com base jurídica.

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— Eu acho pertinente a questão que o Bap traz, só que tem que ver o fundamento disso — finalizou.

A fala ocorre em meio ao processo de recuperação judicial do Vasco e às negociações envolvendo a SAF cruz-maltina. O empresário Marcos Lamacchia apresentou uma proposta-base para a aquisição de 90% das ações da SAF e acompanha de perto os acontecimentos relacionados ao clube.

Marcos Lamacchia ao lado de Admar Lopes e Felipe Loureiro
Marcos Lamacchia ao lado de Admar Lopes e Felipe Loureiro (Foto: Reprodução)

Flamengo aciona órgão regulador e denuncia Vasco: 'Gastar além da capacidade vira vantagem'

Flamengo acionou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) para pedir uma análise da situação econômico-financeira do Vasco. O clube rubro-negro questiona se as recentes movimentações do rival no mercado estão de acordo com as regras do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF).

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BAP durante entrevista à Flamengo TV
BAP durante entrevista à Flamengo TV (Foto: Reprodução)

Em recuperação judicial, o Vasco comunicou dificuldades para cumprir suas obrigações financeiras e solicitou à Justiça autorização para contratar um novo financiamento emergencial, destinado à manutenção de suas operações. Paralelamente, o clube segue trabalhando na busca por reforços para o elenco.

Na avaliação do Flamengo, a situação precisa ser analisada pelo órgão regulador. O clube entende que um eventual mecanismo criado para ajudar uma instituição em dificuldade financeira não pode, ao mesmo tempo, permitir a ampliação de despesas esportivas sem que seja considerada a capacidade de pagamento.

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