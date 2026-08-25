Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dia do Soldado: confira lendas do futebol que serviram às Forças Armadas

Relembre histórias de ídolos do futebol que vestiram farda

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 11:57
Favorite o Lance! no Google
Pelé e Jairzinho comemoram gol pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação FIFA)
Pelé e Jairzinho comemoram gol pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação FIFA)

No Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto, separamos histórias de ídolos do futebol mundial que precisaram trocar as chuteiras pela farda e servir às forças armadas de seus países — seja no início da trajetória profissional ou no ápice dos gramados.

Rei Pelé (Soldado 202 Nascimento)

O tricampeão mundial e maior atleta da história do esporte fez parte do Exército Brasileiro (EB) em 1959, um ano após conquistar o mundo na Suécia. Embora já fosse o atacante titular na campanha do título mundial anterior e mundialmente reconhecido aos 17 anos, o camisa 10 do Santos teve que cumprir o serviço militar obrigatório.

continua após a publicidade
Pelé
Rei Pelé durante serviço militar obrigatório (Foto: Reprodução)

Mesmo como estrela do Peixe, Pelé jogava pelo 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, na Praia Grande. Na caserna, o "Soldado 202 Nascimento" não contava com regalias: cumpria a rotina completa de um combatente, desde lavar roupas até prestar serviço de sentinela.

Ao longo dos seis meses em que serviu à nação, Pelé representou a seleção das Forças Armadas no Campeonato Sul-Americano Militar e somou o impressionante retrospecto individual de 14 gols em apenas 10 partidas.

continua após a publicidade

Heung-min Son

Em 2020, o atacante sul-coreano aproveitou a paralisação das competições durante a pandemia para cumprir suas obrigações militares. No auge de sua carreira no futebol europeu, o atleta atuou por três semanas no 91º Batalhão da 9ª Brigada do Corpo de Fuzileiros Navais, na Ilha de Jeju.

Son no quartel
Son com diploma após finalizar passagem como recruta (Foto: Divulgação / Fuzileiros Navais da Coreia do Sul)<br>

Ao lado de outros 157 recrutas, o jogador passou por treinamentos de combate, primeiros socorros e noções de defesa química, biológica e radiológica.

continua após a publicidade

Na Coreia do Sul, o serviço militar obrigatório é de 18 a 21 meses para homens aptos entre 18 e 28 anos. No entanto, Son teve seu período reduzido para apenas três semanas graças à conquista da medalha de ouro com a seleção sul-coreana nos Jogos Asiáticos de 2018, feito que concede a isenção do período integral.

Bobby Charlton

Lenda da seleção Inglesa, onde sagrou-se campeão da Copa do Mundo de 1966 e consolidou-se como um dos maiores artilheiros da história do país, Sir Bobby Charlton serviu no Corpo Real de Artilharia do Exército Britânico, em Shrewsbury, devido ao alistamento obrigatório.

continua após a publicidade

O ídolo do Manchester United participava de partidas pelo time do Exército no meio da semana enquanto cumpria os deveres cívicos. O período nas Forças Armadas coincidiu exatamente com o ano em que o meio-campista fez sua estreia oficial pelos Red Devils.

bobby charlton
Bobby Charlton (Foto: Divulgação / Manchester United)

O trio brasileiro (Perácio, Geninho e Walter)

Em março de 1944, a Força Expedicionária Brasileira (FEB) enviou contingentes de pracinhas para a Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Entre os convocados pelo Exército Brasileiro estavam três futebolistas profissionais: Perácio (atacante do Flamengo), além de Geninho e Walter (ambos do Botafogo).

continua após a publicidade

Perácio já era amplamente reconhecido por ter sido um dos destaques da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1938, em que o Brasil conquistou o 3º lugar. Apesar da notoriedade internacional, o atleta não foi dispensado do serviço militar.

Enquanto Perácio integrou a primeira leva de 5.379 homens enviados ao front europeu, Geninho e Walter partiram meses depois, na segunda remessa da FEB. Estimativas históricas apontam que ao menos 18 atletas de clubes profissionais foram convocados na época. Em razão do perfil público, os jogadores atuaram prioritariamente na retaguarda como motoristas do Comando Oficial do 5º Exército.

continua após a publicidade

Com o fim do conflito, os três atletas retornaram ao Brasil em segurança com o restante das tropas após cumprirem suas missões na Europa.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Allan, do Palmeiras, contra a Chapecoense (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)

Palmeiras

Vendas do Palmeiras disparam nos últimos dois anos e ultrapassam R$ 1,5 bilhão

Há 8 minutos
El Shaarawy com a camisa da Roma

Corinthians

Ex-Chelsea e Milan, Bakayoko e El Shaarawy são oferecidos ao Corinthians

Há 27 minutos
Carlo Ancelotti dá entrevista antes de Brasil x Escócia pela Copa do Mundo

Seleção Brasileira

Ancelotti pode começar novo ciclo com problema antigo na Seleção

Há 38 minutos
Thomas Müller, Mats Hummels e Yann Sommer compraram 90% do Estrela de Amadora, time da primeira divisão portuguesa

Lance! Negócios

Ídolos da Alemanha compram clube da elite de Portugal

Há 47 minutos
Julián Álvarez em ação no duelo entre Atlético de Madrid e Villarreal

Futebol Internacional

Raphinha 'camisa 9'? Sem reforço de peso, Barcelona revela plano B, diz jornal

Há 2 horas
rafael leão portugal

Futebol Internacional

Rafael Leão pode fechar com time da Premier League e disputar a Champions; entenda

Há 2 horas
Mais LANCE!
Jamal Musiala, Bayern de Munique

Bayern de Munique toma decisão sobre Musiala após desmaios

Endrick se lamenta após chance desperdiçada no jogo entre Brasil e Noruega

Ainda lesionado, Endrick desfalca o Real Madrid em estreia no Santiago Bernabéu

José Mourinho cumprimenta Vini Jr em jogo de pré-temporada do Real Madrid

Mourinho defende Vini Jr e faz alerta à arbitragem espanhola

Rafael Leão comemora gol pelo Milan

Ruben Amorim deixa Rafael Leão fora dos planos do Milan: 'Não é importante'

Ex-técnico do Flamengo, Filipe Luís com a camisa do Monaco apertando a mão durante CT

Ex-Flamengo, Filipe Luís se declara à joia do Monaco: 'Nunca vi igual'

Savinho foi anunciado pelo Tottenham

Tottenham anuncia a contratação de Savinho em transferência recorde

Cruzeiro x Atlético-MG no Mineirão

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (25/08/2026)

arte de onde assistir Independiente del Valle e Tolima

Independiente del Valle x Tolima: onde assistir ao jogo da Libertadores

Onde assistir Bodo/Glimt x Nec pela classificatória da Champions League (Arte / Lance!)

Bodo/Glimt x NEC Nijmegen: onde assistir na Champions League 2026

Rodri e Flick conversando

Rodri treina com elenco e pode estrear pelo Barcelona

João Pedro vestindo a camisa azul do Chelsea

Atuação de João Pedro, do Chelsea, viraliza: 'Difícil acreditar'

Lionel Messi em ação em Inter Miami x León pela Leagues Cup

Messi marca de novo, mas Inter Miami segue em sequência negativa na MLS

O meio-campista inglês do Chelsea, nº 10 Cole Palmer (D), comemora com o atacante brasileiro do Chelsea, nº 9 João Pedro (E), e o zagueiro inglês do Chelsea, nº 24 Reece James (C), após marcar o terceiro gol da equipe durante a partida do Campeonato Inglês entre Fulham e Chelsea, no Craven Cottage, em Londres, em 24 de agosto de 2026. (Foto de Adrian DENNIS / AFP)

Com show de Cole Palmer, Chelsea vence na estreia da Premier League

Ratão comemora apontando para o céu

Ex-Bahia, Rafael Ratão marca em virada de nove gols na China