Dia do Soldado: confira lendas do futebol que serviram às Forças Armadas Relembre histórias de ídolos do futebol que vestiram farda

No Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto, separamos histórias de ídolos do futebol mundial que precisaram trocar as chuteiras pela farda e servir às forças armadas de seus países — seja no início da trajetória profissional ou no ápice dos gramados.

Rei Pelé (Soldado 202 Nascimento)

O tricampeão mundial e maior atleta da história do esporte fez parte do Exército Brasileiro (EB) em 1959, um ano após conquistar o mundo na Suécia. Embora já fosse o atacante titular na campanha do título mundial anterior e mundialmente reconhecido aos 17 anos, o camisa 10 do Santos teve que cumprir o serviço militar obrigatório.

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Rei Pelé durante serviço militar obrigatório (Foto: Reprodução)

Mesmo como estrela do Peixe, Pelé jogava pelo 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, na Praia Grande. Na caserna, o "Soldado 202 Nascimento" não contava com regalias: cumpria a rotina completa de um combatente, desde lavar roupas até prestar serviço de sentinela.

Ao longo dos seis meses em que serviu à nação, Pelé representou a seleção das Forças Armadas no Campeonato Sul-Americano Militar e somou o impressionante retrospecto individual de 14 gols em apenas 10 partidas.

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Heung-min Son

Em 2020, o atacante sul-coreano aproveitou a paralisação das competições durante a pandemia para cumprir suas obrigações militares. No auge de sua carreira no futebol europeu, o atleta atuou por três semanas no 91º Batalhão da 9ª Brigada do Corpo de Fuzileiros Navais, na Ilha de Jeju.

Son com diploma após finalizar passagem como recruta (Foto: Divulgação / Fuzileiros Navais da Coreia do Sul)<br>

Ao lado de outros 157 recrutas, o jogador passou por treinamentos de combate, primeiros socorros e noções de defesa química, biológica e radiológica.

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Na Coreia do Sul, o serviço militar obrigatório é de 18 a 21 meses para homens aptos entre 18 e 28 anos. No entanto, Son teve seu período reduzido para apenas três semanas graças à conquista da medalha de ouro com a seleção sul-coreana nos Jogos Asiáticos de 2018, feito que concede a isenção do período integral.

Bobby Charlton

Lenda da seleção Inglesa, onde sagrou-se campeão da Copa do Mundo de 1966 e consolidou-se como um dos maiores artilheiros da história do país, Sir Bobby Charlton serviu no Corpo Real de Artilharia do Exército Britânico, em Shrewsbury, devido ao alistamento obrigatório.

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O ídolo do Manchester United participava de partidas pelo time do Exército no meio da semana enquanto cumpria os deveres cívicos. O período nas Forças Armadas coincidiu exatamente com o ano em que o meio-campista fez sua estreia oficial pelos Red Devils.

Bobby Charlton (Foto: Divulgação / Manchester United)

O trio brasileiro (Perácio, Geninho e Walter)



Em março de 1944, a Força Expedicionária Brasileira (FEB) enviou contingentes de pracinhas para a Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Entre os convocados pelo Exército Brasileiro estavam três futebolistas profissionais: Perácio (atacante do Flamengo), além de Geninho e Walter (ambos do Botafogo).

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Perácio já era amplamente reconhecido por ter sido um dos destaques da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1938, em que o Brasil conquistou o 3º lugar. Apesar da notoriedade internacional, o atleta não foi dispensado do serviço militar.

Enquanto Perácio integrou a primeira leva de 5.379 homens enviados ao front europeu, Geninho e Walter partiram meses depois, na segunda remessa da FEB. Estimativas históricas apontam que ao menos 18 atletas de clubes profissionais foram convocados na época. Em razão do perfil público, os jogadores atuaram prioritariamente na retaguarda como motoristas do Comando Oficial do 5º Exército.

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Com o fim do conflito, os três atletas retornaram ao Brasil em segurança com o restante das tropas após cumprirem suas missões na Europa.

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