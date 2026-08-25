Cruzeiro x Atlético-MG: Kaio Jorge reencontra sua segunda maior vítima O atacante já marcou seis vezes contra o Alvinegro

Na noite desta terça-feira (25), Kaio Jorge enfrentará o Atlético-MG pela 13ª vez na carreira, tornando-se o rival que mais enfrentou. O duelo marca também o reencontro do atacante do Cruzeiro com sua segunda maior vítima.

Em 12 partidas disputadas, o camisa 19 marcou seis gols, número inferior apenas ao que fez contra o Grêmio, equipe na qual já balançou as redes em sete oportunidades.

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Alguns dos seis gols marcados por Kaio Jorge em jogos do Cruzeiro contra o Atlético-MG foram em partidas eliminatórias.

Em 2025, ele foi o destaque da classificação celeste nas quartas de final da Copa do Brasil, marcando uma vez na ida e duas vezes na volta.

Neste ano, Kaio Jorge fez o único gol de Cruzeiro x Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. No confronto da primeira fase do Campeonato Mineiro e na 14ª rodada do Brasileirão, também marcou. Ou seja, o atacante não deixou de balançar as redes em nenhum clássico nesta temporada.

Kaio Jorge comemora gol em clássico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Gols de Kaio Jorge contra o Atlético-MG

27/08/2025 - Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro - 1 gol - Copa do Brasil 11/09/2025 - Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG - 2 gols - Copa do Brasil 25/01/2026 - Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro - 1 gol - Campeonato Mineiro 08/03/2026 - Cruzeiro 1 x 0 Atlético-MG - 1 gol - Campeonato Mineiro 02/05/2026 - Cruzeiro 1 x 3 Atlético-MG - 1 gol - Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h (horário de Brasília), no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

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Para o duelo desta terça-feira, a Raposa poderá contar novamente com o zagueiro Jonathan Jesus, que cumpriu suspensão no Brasileirão. Com exceção dos lesionados Gabriel Pec e Sinisterra, o técnico português terá todos os seus atletas à disposição.

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O Atlético-MG garantiu classificação para as quartas de final da Sul-Americana ao empatar por 2 a 2 com o Bragantino na Arena MRV, com gol de Cuello nos minutos finais. No fim de semana, empatou em 0 a 0 com o Internacional no Beira-Rio.

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