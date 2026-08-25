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Mauricio decola no Palmeiras e supera em pouco tempo números de antes da Copa

Camisa 18 tem sido fundamental nas vitórias do Palmeiras neste período pós-Mundial; veja números

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
25/08/2026 06:30
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Mauricio, jogador do Palmeiras
Mauricio em ação pelo Palmeiras (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

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Se tem um jogador que pode dizer que deslanchou rapidamente após a disputa da Copa do Mundo, esse atleta é Mauricio. O meia-atacante do Palmeiras viu seus números dispararem em um mês e, com isso, tem sido um dos protagonistas de Abel Ferreira, ainda que não tenha status de titular do time neste momento.

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O camisa 18 tem entrado e feito a diferença nas partidas do Palmeiras nas três competições que o time disputa atualmente. Na última, quando o Verdão goleou o Vasco por 4 a 1, no Nubank Parque, pelo Brasileirão, Mauricio foi às redes uma vez e ajudou a equipe a garantir os esperados três pontos para abrir vantagem na liderança.

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Se na primeira metade do ano o jogador havia marcado quatro gols, depois da Copa, em um mês, Mauricio já fez mais seis. O próprio jogador disse que disputar o Mundial pela Seleção Paraguaia o fez ganhar experiência e confiança para o restante da temporada alviverde.

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- Mudou muita coisa. Foi um período muito bom para mim para tentar absorver o máximo de experiência tanto dentro quanto fora de campo. Isso fez com que eu tivesse uma maturidade e uma experiência ainda maior, então acho que eu vim com muitas coisas na cabeça dessa bagagem da Copa do Mundo - disse Mauricio, na zona mista da última partida.

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- Acho que isso fez com que eu melhorasse em algumas questões e, é claro, o coletivo também está prevalecendo. Isso é o mais importante, não pensar apenas no lado individual, mas também no coletivo - completou o jogador.

No primeiro semestre de 2026, Mauricio disputou 30 jogos, sendo 23 como titular. Além dos quatro gols, distribuiu duas assistências. Já depois do torneio de seleções, o camisa 18 do Palmeiras esteve em oito jogos, sendo seis de titular, conforme mostram os números abaixo, fornecidos pelo Sofascore.

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Mauricio pelo Palmeiras antes da Copa

30 jogos (23 titular)
4 gols
2 assistências
316 minutos para participar de gol
3 grandes chances criadas
0.8 passes decisivos por jogo
1.6 finalizações por jogo (0.5 no gol)
56% de eficiência nos dribles
0.3 dribles certos por jogo
27% de conversão em grandes chances
2.5 duelos ganhos por jogo
0.9 faltas sofridas por jogo

Mauricio pelo Palmeiras depois da Copa

8 jogos (6 titular)
6 gols
75 minutos para participar de gol
2 grandes chances criadas
1.0 passes decisivos por jogo
2.1 finalizações por jogo (1.2 no gol)
33% de eficiência nos dribles
0.1 dribles certos por jogo
100% de conversão em grandes chances
1.5 duelos ganhos por jogo
0.9 faltas sofridas por jogo

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Mauricio, jogador do Palmeiras
(Foto: Étore Vasconcelos/AtoPress/Folhapress)
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