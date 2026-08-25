Tironi no Lance!: Palmeiras habita outro mundo em relação a seus rivais estaduais O Palmeiras é o único clube paulista com chance (e grandes) de conquistar o Brasileiro

Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!

Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!

Carregando conteúdo exclusivo...

Não é mais um exagero dizer que Palmeiras e os outros clubes paulistas habitam universos diferentes e que hoje apenas convivem disputando alguns campeonatos em comum, mais por uma questão geográfica do que qualquer outra.

O Palmeiras é o único clube paulista com chance (e grandes) de conquistar o Brasileiro. O Corinthians está ali no meio da tabela e mais preocupado em como pagar o novo contrato do "herói" Memphis Depay. O Santos luta contra o rebaixamento e se vê com uma dívida colossal com Neymar, seu principal nome. E o São Paulo nem nomes tem. Apenas um punhado de jogadores no máximo regulares mas que são no momento incapazes de ganhar uma única partida. Assim, o time se aproxima da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

O Palmeiras, como dito, habita um outro lugar. Nesta segunda-feira (24) acertou os detalhes da venda de mais uma joia de sua base. Allan está indo para o Manchester City e os valores giram em torno de R$ 240

milhões entre montante fixo e bônus.

O Palmeiras é hoje, com alguma folga, a melhor base do futebol brasileiro. Este título já foi do São Paulo, por exemplo.

Apenas este dinheiro seria capaz de resolver a dívida que o Corinthians tem com Memphis Depay e a que o Santos tem com Neymar. Para deixar claro: seria capaz de pagar as duas contas ao mesmo tempo.

continua após a publicidade

Uma outra comparação: o valor é quase o dobro do que o São Paulo pretende receber de adiantamento com a mudança da empresa que comercializa os ingressos dos seus jogos em um contrato ainda sob estudo com prazo de cinco anos.

Dois paulistas lutam contra o rebaixamento, outro está ali discretamente no meio da tabela esperando o ano terminar. O Palmeiras está vivo em três frentes, com chances boas de vencer qualquer uma delas.

continua após a publicidade

Todo mundo sabe o motivo disso. Enquanto Corinthians, São Paulo e Santos empilharam administrações incompetentes para se dizer o mínimo, o Palmeiras se profissionalizou e atropelou qualquer concorrente dentro do seu estado.

A pergunta é: este cenário poderá mudar? A possibilidade maior é o Palmeiras em algum momento tomar decisões erradas e baixar seu nível, se aproximando dos rivais. Imaginar que os outros três possam crescer com o tipo de gente que está lá dentro é acreditar em Papai Noel.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte