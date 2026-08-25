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Jejum do São Paulo é o segundo pior da era dos pontos corridos

Tricolor vive situação delicada no Brasileirão

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
25/08/2026 06:20
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São Paulo em campo
Time vem de derrota contra a Chapecoense (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

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O São Paulo vive a segunda pior sequência sem vencer no Brasileirão desde a adoção do sistema de pontos corridos, atrás apenas da marca de 2013, quando o Tricolor ficou 12 jogos consecutivos sem triunfar, chegou a cair na zona de rebaixamento e só escapou da zona de rebaixamento após a chegada de Muricy Ramalho ao comando técnico.

Em 2026, o jejum já dura quatro meses, com um intervalo de um mês no meio do caminho, quando o calendário nacional parou para a disputa da Copa do Mundo.

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A última vitória tricolor na competição aconteceu em 25 de abril, contra o Mirassol, por 1 a 0, no Morumbis, pela 13ª rodada, ainda sob o comando de Roger Machado.

Os números de Dorival Júnior à frente do São Paulo e do Corinthians no Brasileirão 2026, segundo o Sofascore, ajudam a dimensionar o momento, principalmente quando se enxerga o aproveitamento do técnico na competição.

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Em 17 jogos, são apenas duas vitórias, sete empates e oito derrotas, com 25,2% de aproveitamento. O técnico soma 13 gols marcados contra 20 sofridos, com apenas três partidas sem levar gol, em uma média alta de vulnerabilidade para uma equipe que também não consegue produzir com eficiência. Ao todo, foram 27 grandes chances criadas, das quais só seis viraram gol, contra 30 grandes chances cedidas ao adversário.

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São Paulo e Chapecoense pelo Brasileirão
São Paulo e Chapecoense pelo Brasileirão (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Resultado contra a Chapecoense gerou reação na torcida

A derrota contra a Chapecoense gerou uma forte reação por parte da torcida do São Paulo. Lanterna, o resultado gerou um protesto por parte da Independente, maior organizada do clube. Torcedores bateram na porta do SuperCT para conversar com a diretoria tricolor.

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A reunião entre a organizada e representantes da diretoria durou mais de uma hora, com jogadores e o diretor Rafinha acompanhando de perto. Baby, líder da Independente, foi direto. Para ele, os torcedores enxergam a diretoria, não o elenco, como "os principais culpados" pelo momento do clube. A cobrança, segundo ele, agora migra para o Morumbis.

Nem o próprio técnico tentou minimizar. Em coletiva após a partida, Dorival Júnior chamou o momento de "vergonhoso" e admitiu não ter mais argumentos para justificar o time.

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- É inadmissível nós não termos alcançado o que nós queríamos aqui. A gente fica sem palavras pra poder defender uma situação. Não é fácil, não é simples, pra todos nós é vergonhoso e nós temos que ter consciência do clube que nós estamos, o tamanho do que é o clube, o que ele representa em todos os sentidos. Nós não temos mais o que falar. Não temos mais palavras, tá na hora de colocarmos ação e trabalho. Ainda mais trabalho do que vem acontecendo. Estamos nos dedicando muito, mas não está sendo o suficiente. Nós temos que buscar algo diferente pra tentar mudar esse contexto. Não pode continuar da forma que foi hoje - disse Dorival em coletiva de imprensa, após a derrota.

Dorival Júnior como técnico tricolor
Dorival no comando do São Paulo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Sequência do São Paulo no Brasileirão

  1. 🏠 RB Bragantino
  2. 🏠 Atlético-MG
  3. ✈️ Palmeiras
  4. 🏠 Internacional
  5. ✈️ Cruzeiro
  6. 🏠 Vitória
  7. 🏠 Vasco
  8. ✈️ Mirassol
  9. ✈️ Bahia
  10. 🏠 Corinthians
  11. 🏠 Fluminense
  12. ✈️ Botafogo
  13. 🏠 Remo
  14. ✈️ Athletico-PR
  15. 🏠 Santos (sem data)

Para chegar aos 45 pontos, existem alguns cenários 6 vitórias e 8 derrotas já seriam suficientes, caso não haja empates. Mais realisticamente, o São Paulo pode buscar esses 18 pontos combinando vitórias e empates. Vale destacar que o Tricolor ainda lida com um segundo desafio: a Copa Sul-Americana. Em setembro, pelas quartas de final, a equipe enfrenta o Boca Juniors.

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