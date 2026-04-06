CBF chama clubes da Libra e da FFU e quer unificar ligas

Em meio a rachas internos e instabilidade na Libra e na FFU (antiga LFU), a CBF espera reunir nesta segunda-feira (6) representantes dos 40 clubes das Séries A e B, que integram os dois grupos, para debater a unificação das ligas. A entidade não se opõe à existência de uma liga de clubes, mas já deixou claro que não abre mão de operar em conjunto. O encontro acontece à tarde, no Rio.

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A atual gestão da CBF, eleita há quase um ano, defende que liga e confederação precisam caminhar juntas. Entre os exemplos citados está toda a estrutura necessária para a organização e funcionamento de campeonatos, como arbitragem, questões de acesso e descenso e outros.

Além disso, há uma questão de fundo que parece intransponível: o ordenamento do futebol mundial dá às confederações nacionais o direito de reconhecer os campeões oficiais e definir quem participa dos torneios internacionais, como Libertadores ou Mundial de Clubes. Assim, sem o aval da CBF, qualquer campeão de liga poderia acabar ficando no limbo.

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O encontro convocado pela entidade para esta segunda-feira acontece em um momento em que Libra e FFU veem rachas internos, que culminaram em ações judiciais propostas por clubes contra os próprios grupos, migração de agremiações de uma liga para outra e até mesmo pedido de socorro por partes dos integrantes que estão na Série B à CBF. Tudo isso motivado por interesses financeiros, razão que desde o início impediu que os clubes se unissem em torno de uma liga única.

No mês passado, Libra e FFU realizaram assembleias para debater o assunto e se manifestaram publicamente se demonstrando abertas à aproximação com a CBF.

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Procurada neste fim de semana, a FFU declarou ao Lance! que vê a reunião com naturalidade. "A Futebol Forte União considera naturais as reuniões entre a CBF e os clubes. A FFU segue comprometida com a evolução do futebol brasileiro e permanece aberta ao diálogo com todos os interessados nesse processo, sempre orientado pelas melhores práticas de gestão e governança", considerou o grupo.

A Libra não se manifestou, mas o Lance! apurou que o grupo não se opõe ao movimento. Ao contrário, os integrantes defendem um entendimento tanto com a confederação quanto com a FFU.