Com base de 2023 e ex-Fla no elenco, Monsoon busca vaga inédita na elite do futebol gaúcho

12/04/2024 - Rio de Janeiro (RJ)

O Monsoon tentará pelo segundo ano uma vaga para a elite do futebol do Rio Grande do Sul. Após bater na ‘trave’ no ano passado, o Trovão da Zona Sul promete chegar ainda mais forte nesta temporada e aposta na manutenção do elenco como um dos seus principais trunfos para a disputa da Série A2 do Campeonato Gaúcho.

Melhor equipe e ataque mais positivo na fase de classificação em 2023, o Monsoon não conquistou a vaga por detalhe. Ciente disso, a diretoria trouxe de volta oito atletas incluindo o promissor meia Victor Lima.

Além dos jogadores acostumados ao ambiente do clube, o Monsoon fez contratações pontuais, dentre elas o zagueiro Patrick Souza, que passou por todas as categorias de base do Flamengo, futebol dinamarquês e estava no Joinville. O goleiro Max, que estava no Audax-RJ, chega para dar mais um toque de experiência ao time. Revelado pelo Grêmio, o jovem volante João Davi também acertou com a equipe.

