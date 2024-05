(Foto: Reprodução / Redes Sociais)







Escrito por Rafael Marson • Publicada em 08/05/2024 - 18:59 • São Paulo (SP)

A tragédia causada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul tem devastado famílias nos últimos dias. É o caso de Itaqui, atleta de 33 anos do Monsoon FC, da segunda divisão do Campeonato Gaúcho, que teve sua casa submersa pelas enchentes no estado.

Itaqui mora no bairro Mathias Velho, em Canoas, mas logo após ser informado das enchentes, evacuou sua esposa e filho para a casa dos pais, em Gravataí.

- Tirei minha esposa e filho e voltei para casa. Fiquei lá e não dormi na madrugada. 4h da manhã a água se aproximou em uma velocidade muito rápida. Como precaução, tirei meu carro e as coisas do meu filho de 7 anos, roupas, medalhas, e levei para um bairro mais alto. Voltei com o intuito de levantar algumas coisas. Subi tudo que dava, geladeira, móveis. Por volta de 7h a água estava na cintura. A casa está submersa a dias, a água ainda está tocando no teto. O cenário é muito feio - revelou Itaqui ao Lance!.

Itaqui reconhece que é quase impossível recuperar os bens materiais e espera retornar o mais rápido possível para ajudar o restante da população de Gravataí.

- O que tem valor nós conseguimos salvar, as nossas vidas. Nós estamos juntos e com saúde. Graças a Deus não perdemos ninguém. O povo gaúcho tem se reconstruído como irmãos, e isso se estende ao Brasil. Agradecer as pessoas que têm nos ligado e oferecido apoio. Nossa ideia é nos colocar de pé logo e nos tornarmos voluntários. É uma reconstrução para bastante tempo - comentou.

Mesmo sem condições de treino, Itaqui destacou o papel que o Monsoon FC tem tomado para ajudar o povo gaúcho em meio a tragédia no estado. O clube disponibilizou seu CT como ponto de coleta de mantimentos e doações e tentará apoio de fora do Brasil para ajudar o maior número possível de afetados.

- Quem está fora talvez não entenda a dimensão, mas nos impactou de uma forma inimaginável. Só tenho a agradecer ao clube e as pessoas que nos procuraram, não só de uma forma financeira. Uma palavra amiga, as esposas dos atletas ligando para a minha esposa, que está muito abalada - revelou Itaqui.

O Monsoon disponibilizou quatro chaves PIX, além da chave de Itaqui, para pessoas poderem contribuir com doações:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

86371959034 (Marina R. Maciel)

Chave Pix (CPF: 034.923.080-31) Bruna Martins da Silva