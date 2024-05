Reforma de São Januário: vereadores definem data de audiência pública sobre potencial construtivo do estádio do Vasco

(Foto: Projeto de Sergio Moreira Dias, Felipe Nicolau, Willian Freixo, Clarissa Pereira e Ana Carolina Dias)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 16:32 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 09/05/2024 - 02:08

A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro definiu os próximos passos da tramitação do projeto que possibilita ao Vasco transferir potencial construtivo de seu complexo esportivo para outras regiões da cidade, e, dessa forma, conseguir recursos para reformar o estádio de São Januário. O projeto, de autoria do Executivo, foi enviado para a Casa no ano passado e ainda precisa passar por três audiências públicas, receber pareceres de 17 comissões e ser aprovado em plenário.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O cronograma foi oficialmente estabelecido numa reunião de Colégio de Líderes, que é o dispositivo usado no Legislativo municipal para definir os projetos e debates prioritários na Casa, durante as semanas seguintes. Além de uma audiência pública marcada para o plenário da Câmara, no dia 15, também acontecerá, no dia 16, uma reunião técnica entre autoridades da prefeitura e vereadores.

Com início previsto para as 10h, a audiência pública foi estabelecida pela Comissão de Assuntos Urbanos, que, além dos vereadores, está convidando as seguintes autoridades: Pedrinho (presidente do Vasco); Jorge Luiz de Souza Arraes, secretário municipal de Coordenação Governamental (SMCG); e Thiago Ramos Dias, subsecretário executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE).

Já a reunião técnica, um dia depois, foi uma forma encontrada para um alinhamento entre prefeitura e vereadores. A ideia é que sejam sanadas algumas dúvidas sobre o projeto, e também para que haja um entendimento sobre o nível de consenso a respeito do que ele propõe. Esse evento ocorrerá na sala de comissões, a portas fechadas, a partir de 14h. Só, então, serão estabelecidas as datas das outras duas audiências necessárias: uma em São Januário e outra na Barra da Tijuca (principal bairro receptor do potencial construtivo).

- Essa nova reunião não estava prevista num primeiro momento. Cheguei a questionar a necessidade de ela acontecer, mas obtive a garantia de que as outras duas audiências serão feitas o mais rapidamente possível depois disso. Provavelmente, uma será no final deste mês (maio), e outra será no começo de junho. Queremos correr com isso, porque a aprovação desse projeto é importante para vascaínos e para todos nós, cariocas, em especial para os moradores da Barreira do Vasco - disse o vereador Pedro Duarte, que participou da reunião de hoje, por ser líder do partido Novo na Câmara.