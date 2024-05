(Foto: Ricardo Duarte/Divulgação/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 15:07 • São Paulo (SP)

Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, agradeceu o apoio de clubes de fora do Rio Grande do Sul, mas afirmou que o Colorado não irá abandonar o povo gaúcho durante a tragédia causada pelas fortes chuvas no estado.

Nos últimos dias, diversos clubes do futebol brasileiro, como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Santos disponibilizaram seus CTs e estádios para Grêmio, Internacional e Juventude treinarem durante a tragédia que assola o Rio Grande do Sul.

- Em torno desta informação, que os clubes estão disponibilizando suas estruturas, nós agradecemos. Mas nós não vamos abandonar o povo do Rio Grande do Sul e deixar as pessoas aqui sofrendo. Isso é fundamental, Fica a mensagem de agradecimento, mas um pedido de compreensão para acharmos uma solução que pense nas milhões de pessoas atingidas por essa tragédia - disse Barcelos ao Seleção Sportv.

A CBF decidiu adiar os jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil que envolvem clubes gaúchos até o próximo dia 27 de maio. A entidade optou por manter o andamento da competição para os demais clubes. A principal alegação para a decisão é o calendário da temporada, segundo apuração do Lance!.

Alessandro Barcellos, presidente do Colorado (Ricardo Duarte/Divulgação/Internacional)