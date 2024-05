Copiar Link

08/05/2024

Na última semana, o Rio Grande de Sul está enfrentando a maior tragédia da história do estado. As chuvas deixaram cidades embaixo d'água, pessoas desabrigadas, sem água e mantimentos. O cenário devastador de destruição deu lugar a grandes atos de solidariedade e um verdadeiro Grenal fora do campo.

Os jogadores de Grêmio e Internacional se colocaram na linha de frente para ajudar as pessoas afetadas. Vários deles saíram de suas casas para por a mão na massa e salvar vidas em Porto Alegre. É o caso do goleiro Caíque, do Grêmio, que está ajudando no resgate de pessoas ilhadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, utilizando jet-ski e barcos.

Caíque, goleiro do Grêmio, ajudando no resgate de pessoas no Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução/X)

Diego Costa também está auxiliando nos resgates. O atacante levou um jet ski na sua caminhonete e conseguiu mais quatro amigos com jet skis. Eles estão retirando as famílias que estão ilhadas em Eldorado. Além disso, transportou mais de 50 jogadores da base do Grêmio que ficaram ilhados no CT.

Edenilson e JP Galvão também estão axuliando nos resgates e enviando mantimentos paras as regiões metropolitanas de Porto ALegre que foram mais afetadas.

No lado do Internacional, a solidariedade também é gigante. Com barcos, o volante Thiago Maia também está ajudando no resgates das pessoas ilhadas no Rio Grande do Sul. O atacante equatoriano Enner Valencia e o goleiro uruguaio Rochet, compraram cestas básicas e kits de limpeza e entregaram em um centro que abriga pessoas em situação de vulnerabilidade social. Rochet ainda ajudou servindo refeições para as pessoas nos abrigos.

Thiago Maia, volante do Internacinal, ajudando a resgatar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução/X)

Ex-jogadores também estão se movimentando para conseguir o máximo de doações. Ídolo colorado, D'Alessandro doou um caminhão de mantimentos como água, alimentos não perecíveis e produtos de limpeza para as pessoas afetadas. Rafael Sóbis usou as redes sociais para mobilizar as pessoas para que doem e ajudem o Rio Grande do Sul. Lucas Alario, Maurício e o argentino Gabriel Mercado também estão ajudando com doações e entrega de mantimentos pars os ambrigos.



Mas não são só jogadores da dupla gaúcha que estão so mobilizando. Neymar enviou aeronaves, combustível, quatro toneladas de alimentos e materiais de limpeza, dinheiro e seu helicóptero particular para auxiliar nos resgastes. O atacante Everton Cebolinha, no Flamengo, mandou toneladas de água e alimentos. O volante Jair, do Vasco, também pediu doações pelas redes sociais e está enviando alimentos para o estado.

Avião com quatro toneladas de doações enviados por Neymar Jr para o Rio Grande do Sul. (Foto: Neymar Jr/Redes Sociais)

O meia Nenê, do Juventude, de Caxias do Sul (RS), também entrou na onda de solidariedade. Ele fez uma ação para arrecadar R$ 50 mil para ajudar as famílias afetadas.



Palmeiras, São Paulo e Flamengo e outros clubes disponibilizam estrutura e estádios para equipes do RS, mas o presidente do Inter, Alessandro Barcellos afirmou que não pretende deixar o estado neste momento. Os clubes gaúchos pressionam a CBF por uma pausa no Brasileirão.