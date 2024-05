Copiar Link

Escrito por Fábio Lázaro e Rafael Oliva • Publicada em 09/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O atacante Luciano Rodríguez, do Liverpool (URU), até agradou à comissão técnica de Abel Ferreira, mas não deve jogar pelo Palmeiras. Após colher informações sobre o jogador, a direção alviverde optou por não avançar com uma reunião em Montevidéu, onde os clubes se enfrentam às 19h desta quinta-feira (9), pela Libertadores.

O jogador não estava no radar do departamento de futebol palmeirense, mas isso mudou após o primeiro encontro com o Liverpool, pela principal competição continental. O atacante, que no Uruguai é comparado com Luisito Suárez, acabou bem avaliado por Abel.

No entanto, o que foi apurado sobre valores e condições de negócio não agradou ao Palmeiras, que considerou a pedida dos uruguaios por Luciano Rodríguez fora da realidade. O Livepool deseja 15 milhões de dólares (cerca de R$ 75 milhões, na cotação atual) e ainda permanecer com um percentual de até 30% dos direitos econômicos do atleta. Não chegou a acontecer uma abertura de negociação, e o interesse não passou de sondagem por enquanto.

Além disso, o contato com os representantes de Luciano Rodríguez não agradou aos responsáveis pelo futebol do Verdão. Houve conversa com um intermediário brasileiro, que esclareceu uma preferência de que Luciano permanecesse por mais uma temporada na América do Sul. Só depois ele se mudaria para a Europa.

Atacante uruguaio não deve jogar no Verdão (Foto: Reprodução / @lucho_rodriguezz24)

MAIS INTERESSADOS

O Grupo City avalia o jogador e tem interesse em colocá-lo no Girona, da Espanha. A negociação é feita diretamente com o empresário do atleta, que é uruguaio. Outro concorrente é o River Plate, da Argentina.

Vendo esse cenário, o Palmeiras optou por se retirar de qualquer movimentação mais firme para tentar a contratação de Luciano Rodríguez, pois não deseja entrar em “leilões” ou ser “barriga de aluguel” para jogadores.

O atacante seria uma opção para suprir a saída de Endrick, que vai para o Real Madrid em breve. Aos 20 anos, ele soma 50 partidas com a camisa do Liverpool, 14 gols marcados e uma assistência distribuída.