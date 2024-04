CBF anuncia casa de apostas como patrocinadora do Brasileirão; veja valores

Taça do Campeonato Brasileiro (Foto: Staff Images / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/04/2024 - 12:48 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira (12) a Betano, casa de apostas esportivas, como nova patrocinadora da Série A do Campeonato Brasileiro. Válido por três anos, o acordo prevê um pagamento estimado em torno de R$ 70 milhões a R$ 80 milhões por temporada. As informações dos valores foram divulgadas pelo Ge.

Com isso, a competição nacional pode receber uma valorização de até R$ 30 milhões de reais por ano de contrato, uma vez que a antiga detentora dos direitos pagava R$ 50 milhões por temporada.

A empresa do ramo de apostas, que já possuía os namings rights de outras competições do futebol brasileiro, como Série B e Copa do Brasil, chega para substituir a atacadista Assaí, dona da propriedade nas últimas seis edições da competição.

INÍCIO DO BRASILEIRÃO

A primeira rodada do Brasileirão começa neste final de semana e conta com partidas entre os dias 13 e 14 de abril. No sábado (13), o Internacional recebe o Bahia, às 18h30 (de Brasília), em partida que marca o início da competição. No mesmo horário, em confronto entre equipes que retornaram à elite nesta temporada, o Juventude visita o Criciúma.

Atual bicampeão do Brasileirão, o Palmeiras inicia a caminhada em busca do tricampeonato fora de casa. No domingo (14), a equipe comandada por Abel Ferreira visita o Vitória, às 18h30 (de Brasília), no Barradão.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA PRIMEIRA RODADA

▪️ 13/04 - Internacional x Bahia

▪️ 13/04 - Criciúma x Juventude

▪️ 13/04 - Fluminense x RB Bragantino

▪️ 13/04 - São Paulo x Fortaleza

▪️ 14/04 - Vasco x Grêmio

▪️ 14/04 - Athletico x Cuiabá

▪️ 14/04 - Atlético-GO x Flamengo

▪️ 14/04 - Corinthians x Atlético-MG

▪️ 14/04 - Cruzeiro x Botafogo

▪️ 14/04 - Vitória x Palmeiras

Palmeiras é o atual campeão do Campeonato Brasileiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)