Os times brasileiros venceram todas as edições da Libertadores desde 2019 e, em nenhum dos títulos, o campeão usou mais de cinco estrangeiros na final, limite que será adotado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a partir de 2030. Entre os finalistas do período, apenas o Palmeiras de 2025 ultrapassou essa marca, com seis gringos utilizados.

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A nova regra do futebol brasileiro não vale apenas para quem entra em campo, mas para todos os relacionados. Nesse caso, Flamengo (2025) e Atlético-MG (2024) também passaram de cinco jogadores de fora do país envolvidos em suas respectivas decisões, somando titulares e reservas (acionados ou não).

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Ainda assim, os números comprovam que a hegemonia verde-amarela na América do Sul não esteve condicionada à inflação de gringos nos elencos. Isso não anula o protagonismo dessas peças: o Flamengo, por exemplo, faturou o título do ano passado com cinco titulares do exterior.

Vale ressaltar que a Conmebol não impõe travas para a escalação de atletas de fora dos seus países de origem na Libertadores ou na Copa Sul-Americana — e não há indícios de mudanças no regulamento continental. Portanto, o teto estabelecido pela CBF impacta exclusivamente as competições nacionais.

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A cota de jogadores do exterior no Brasil era restrita a três nomes até 2013. Em 2023, o conselho técnico da Série A ampliou a margem para sete. Já em 2024, foi fixado o limite atual de nove atletas. Agora, o plano da entidade prevê um corte gradual de uma vaga por ano a partir de 2027 até alcançar o número final estipulado.

Pulgar e Carrascal estiveram entre os estrangeiros campeões da Libertadores com o Flamengo em 2025; ambos se enrolaram na bandeira dos seus países na comemoração (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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Estrangeiros nas finais da Libertadores:

🏆 2019: Flamengo 2 x 1 River Plate

Escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí (espanhol) e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta (uruguaio); Bruno Henrique e Gabigol.

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Entraram: Diego, Vitinho e Piris da Motta (paraguaio).

Estrangeiros utilizados: 3 (Pablo Marí, Arrascaeta e Piris da Motta)

3 (Pablo Marí, Arrascaeta e Piris da Motta) Estrangeiros relacionados: 3 (2 titulares, 1 entrou)

🏆 2020: Palmeiras 1 x 0 Santos

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez (paraguaio) e Viña (uruguaio); Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano.

Entraram: Patrick de Paula, Breno Lopes, Alan Empereur e Felipe Melo.

Estrangeiros utilizados: 2 (Gómez e Viña)

2 (Gómez e Viña) Estrangeiros relacionados: 3 (2 titulares, 1 ficou no banco)

Escalação do Santos: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Sandry; Marinho, Soteldo (venezuelano) e Kaio Jorge.

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Entraram: Lucas Braga, Wellington, Madson e Bruno Marques.

Estrangeiros utilizados: 1 (Soteldo)

1 (Soteldo) Estrangeiros relacionados: 1 (1 titular)

🏆 2021: Palmeiras 2 x 1 Flamengo

Escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez (paraguaio), Luan e Piquerez (uruguaio); Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

Entraram: Patrick de Paula, Danilo Barbosa, Gabriel Menino, Felipe Melo, Deyverson e Wesley.

Estrangeiros utilizados: 2 (Gómez e Piquerez)

2 (Gómez e Piquerez) Estrangeiros relacionados: 3 (2 titulares, 1 ficou no banco)

Escalação do Flamengo: Diego Alves; Isla (chileno), Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Éverton Ribeiro e Arrascaeta (uruguaio); Bruno Henrique e Gabigol.

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Entraram: Matheuzinho, Renê, Kenedy, Vitinho, Michael e Pedro.

Estrangeiros utilizados: 2 (Isla e Arrascaeta)

2 (Isla e Arrascaeta) Estrangeiros relacionados: 2 (2 titulares)

🏆 2022: Flamengo 1 x 0 Athletico-PR

Escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Éverton Ribeiro e Arrascaeta (uruguaio); Gabigol e Pedro.

Entraram: Ayrton Lucas, Arturo Vidal (chileno), Victor Hugo e Cebolinha.

Estrangeiros utilizados: 2 (Arrascaeta e Vidal)

2 (Arrascaeta e Vidal) Estrangeiros relacionados: 3 (1 titular, 1 entrou, 1 ficou no banco)

Escalação do Athletico: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Fernandinho, Hugo Moura, Alex Santana e Vitor Bueno; Vitinho e Vitor Roque.

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Entraram: Matheus Felipe, Rômulo, Canobbio (uruguaio), Terans (uruguaio) e Pablo.

Estrangeiros utilizados: 2 (Canobbio e Terans)

2 (Canobbio e Terans) Estrangeiros relacionados: 5 (2 entraram, 3 ficaram no banco)

🏆 2023: Fluminense 2 x 1 Boca Juniors

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli, Ganso e Jhon Arias (colombiano); Keno e Germán Cano (argentino).

Entraram: Guga, Marlon, David Braz, Diogo Barbosa, Lima e John Kennedy.

Estrangeiros utilizados: 2 (Arias e Cano)

2 (Arias e Cano) Estrangeiros relacionados: 4 (2 titulares, 2 ficaram no banco)

🏆 2024: Botafogo 3 x 1 Atlético-MG

Escalação do Botafogo: John; Vitinho, Adryelson, Barboza (argentino) e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Savarino (venezuelano) e Thiago Almada (argentino); Luiz Henrique e Igor Jesus.

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Entraram: Marçal, Danilo Barbosa, Allan, Júnior Santos e Matheus Martins.

Estrangeiros utilizados: 3 (Barboza, Savarino e Almada)

3 (Barboza, Savarino e Almada) Estrangeiros relacionados: 5 (3 titulares, 2 ficaram no banco)

Escalação do Atlético: Everson; Lyanco, Rodrigo Battaglia (argentino) e Junior Alonso (paraguaio); Gustavo Scarpa, Fausto Vera (argentino), Alan Franco (equatoriano) e Guilherme Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson.

Entraram: Mariano, Bernard, Eduardo Vargas (chileno) e Alan Kardec.

Estrangeiros utilizados: 5 (Battaglia, Junior Alonso, Fausto Vera, Alan Franco e Vargas)

5 (Battaglia, Junior Alonso, Fausto Vera, Alan Franco e Vargas) Estrangeiros relacionados: 6 (4 titulares, 1 entrou, 1 ficou no banco)

🏆 2025: Palmeiras 0 x 1 Flamengo

Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez (paraguaio) e Bruno Fuchs; Khellven, Raphael Veiga, Andreas Pereira e Piquerez (uruguaio); Allan, Flaco López (argentino) e Vitor Roque.

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Entraram: Giay (argentino), Felipe Anderson, Maurício, Facundo Torres (uruguaio) e Sosa (paraguaio).

Estrangeiros utilizados: 6 (Gómez, Piquerez, Flaco López, Giay, Facundo Torres e Sosa)

6 (Gómez, Piquerez, Flaco López, Giay, Facundo Torres e Sosa) Estrangeiros relacionados: 8 (3 titulares, 3 entraram, 2 ficaram no banco)

Escalação do Flamengo: Rossi (argentino); Varela (uruguaio), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar (chileno), Jorginho, Carrascal (colombiano) e Samuel Lino; Arrascaeta (uruguaio) e Bruno Henrique.

Entraram: Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Juninho.