O Conselho Deliberativo do São Paulo iniciará, nesta terça-feira (29), a votação do contrato entre o clube e a Ticketmaster. A parceria prevê que a empresa assuma a operação da nova bilheteria do São Paulo a partir de 2027, substituindo a Total Acesso, atual responsável pela venda de ingressos dos jogos no Morumbis. Para concluir a transição, o acerto precisa ser aprovado pelos conselheiros.

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O novo contrato estabelece uma antecipação de R$ 140 milhões para os cofres do São Paulo. De acordo com o planejamento da diretoria, o montante será utilizado para quitar dívidas de curto prazo do Tricolor.

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Como funcionará a reunião do Conselho Deliberativo?

A reunião do Conselho Deliberativo está agendada para esta terça-feira (29), às 19h (de Brasília), com primeira chamada às 18h30, no auditório do Morumbis. O encontro será realizado de forma híbrida, permitindo a participação presencial e virtual dos conselheiros.

Durante a sessão, o presidente do Conselho, Olten Ayres de Abreu Júnior, apresentará os termos do contrato firmado pela diretoria para debate. Na sequência, a votação será aberta de forma online no sistema do clube, das 22h desta terça até as 17h de quarta-feira (30).

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O São Paulo conta com 255 conselheiros ativos. Para que o acordo com a Ticketmaster seja aprovado e formalizado, são necessários dois terços dos votos válidos, o que equivale a 171 votos favoráveis.

Mudança comercial e divergências internas

A transição para a Ticketmaster marca uma alteração expressiva na gestão comercial das partidas do Tricolor. Contudo, oficializações sobre taxas repassadas aos torcedores e logística operacional ainda não foram detalhadas.

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Apesar do avanço nas negociações, o acordo não é unanimidade dentro do clube e divide opiniões entre conselheiros e pessoas ligadas ao São Paulo, segundo o Lance! tem apurado desde o início das conversas. Um dos principais pontos levantados é a concentração de operações ligadas ao Morumbis em empresas do mesmo grupo.

A Ticketmaster pertence à Live Nation Entertainment, grupo responsável pela Live Nation, produtora que detém o contrato de exclusividade para a realização dos principais shows e eventos no Morumbis. Com a aprovação, o grupo norte-americano passará a controlar tanto o ecossistema de shows quanto a comercialização de ingressos do futebol são-paulino.

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