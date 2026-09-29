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Ingressos de Atlético-MG x Montevideo City estão à venda: veja preços e onde comprar

Equipes se enfrentam na Arena MRV pela ida das semifinais da Sul-Americana

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
29/09/2026 12:22
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Torcida do Atlético na Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
Torcida do Atlético na Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
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O Atlético iniciou nesta terça-feira (29) a venda de ingressos para a partida contra o Montevideo City Torque, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Os times se enfrentam na Arena MRV no próximo dia 14 (quarta-feira às 19h. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Atlético iniciou nesta terça-feira (29) a venda de ingressos para a partida contra o Montevideo City Torque, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Os times se enfrentam na Arena MRV no próximo dia 14 (quarta-feira às 19h. Clique aqui para comprar os bilhetes.

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A comercialização iniciou às 10h (de Brasília) desta terça (29). Os ingressos estão a partir de R$ 29,90, no Inter Norte, para sócios GNV.

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Abertura das vendas dos ingressos

29/09 – 10h: Instituto Galo
29/09 – 10h: GNV Black
29/09 – 10h: GNV Premium
29/09 – 10h: Forte e Vingador / GNV Arena
29/09 – 14h: GNV Alvinegro (Preto/Prata) / Internacional
29/09 – 17h: Branco / Clubes
29/09 – 18h: GNV da Massa / Arena
30/09 – 09h: Adicionais
30/09 – 09h: Público Geral
30/09 – 12h: Visitante

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Preços dos Ingressos Atlético x Montevideo City

Inter Norte (Portão 6)

Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
Alvinegro: R$ 29,90
Branco: R$ 29,90
Da Massa: R$ 29,90
Clubes: R$ 29,90
Meia-entrada: R$ 49,84
Inteira: R$ 99,67
Inter Sul (Portões 11 e 15)

Forte e Vingador / Internacional: R$ 55
Alvinegro: R$ 64,05
Branco: R$ 92
Da Massa: R$ 183,00
Clubes: R$ 92
Meia-entrada: R$ 92
Inteira: R$ 183,00
Inter Leste (Portões 5 e 12)

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Forte e Vingador / Internacional: R$ 69,90
Alvinegro: R$ 81,55
Branco: R$ 104,85
Da Massa: R$ 233
Clubes: R$ 116,50
Meia-entrada: R$ 116,50
Inteira: R$ 233
Inter Oeste (Portão 14)

Forte e Vingador / Internacional: R$ 75
Alvinegro: R$ 87,50
Branco: R$ 112,50
Da Massa: R$ 250,00
Clubes: R$ 125
Meia-entrada: R$ 125
Inteira: R$ 250
Brahma Sul (Portão 13)

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Forte e Vingador / Internacional: R$ 138,90
Alvinegro: R$ 162,05
Branco: R$ 208,35
Da Massa: R$ 463
Clubes: R$ 231,50
Meia-entrada: R$ 231,50
Inteira: R$ 463
Brahma Norte (Portão 4)

Forte e Vingador / Internacional: R$ 138,90
Alvinegro: R$ 162,05
Branco: R$ 208,35
Da Massa: R$ 463
Clubes: R$ 231,50
Meia-entrada: R$ 231,50
Inteira: R$ 463
Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)

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Forte e Vingador / Internacional: R$ 209,10
Alvinegro: R$ 243,95
Branco: R$ 313,65
Da Massa: R$ 697
Clubes: R$ 348,50
Meia-entrada: R$ 348,50
Inteira: R$ 697
Brahma Leste Premium (Portão 8)

Forte e Vingador / Internacional: R$ 250,20
Alvinegro: R$ 291,90
Branco: R$ 375,30
Da Massa: R$ 834
Clubes: R$ 417
Meia-entrada: R$ 417
Inteira: R$ 834
Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)

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Forte e Vingador / Internacional: R$ 288,90
Alvinegro: R$ 337,05
Branco: R$ 433,35
Da Massa: R$ 963
Clubes: R$ 481,50
Meia-entrada: R$ 481,50
Inteira: R$ 963
Lounges

Lounge Oeste / GNV Premium (Portões 1 e E1) – Open bar e Open food: R$ 600,00
Lounge Leste (Portões 1 e E1) – Open bar: R$ 500,00
Lounge Brahma Leste (Portão 8) – Open bar e Open food: R$ 450,00

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TORCIDA VISITANTE
Início: venda realizada pelo visitante – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 200 / Meia: R$ 100
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV

Como chegar à Arena MRV?

Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.

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Torcedores do Galo Arena MRV (reprodução Atlético)
Torcedores do Galo Arena MRV (reprodução Atlético)

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