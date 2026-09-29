Vasco decide estratégia para definir estádio da Sul-Americana; veja os cenários
Clube prioriza São Januário e trabalha com possibilidade de recorrer à Justiça caso a Conmebol não autorize
O Vasco definiu uma estratégia para tentar escolher o estádio que receberá a partida contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Neste momento, a prioridade do clube é disputar o confronto em São Januário, mas o Cruz-Maltino já trabalha com alternativas caso não consiga a autorização da Conmebol.
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A questão envolve uma exigência da entidade sul-americana: para as semifinais da competição, o estádio precisa ter capacidade mínima de 30 mil torcedores. São Januário não atende ao requisito e, segundo o planejamento atual do clube, não há possibilidade de ampliar a capacidade do estádio a tempo da partida.
Por isso, a primeira etapa da estratégia vascaína é tentar uma autorização excepcional da Conmebol. O clube conta com o apoio da Ferj e da CBF nas conversas com a entidade para tentar viabilizar a realização do jogo na Colina Histórica.
E se a Conmebol não liberar São Januário?
Caso a tentativa administrativa não tenha sucesso, o Vasco pretende recorrer à Justiça para tentar garantir o direito de disputar a partida em seu estádio. Ou seja, São Januário continua sendo o "Plano A", mesmo diante da exigência de capacidade. A diferença é que, nesse cenário, o clube deixaria de buscar apenas uma solução junto à Conmebol e passaria a discutir a questão também no âmbito judicial.
E o Maracanã?
O Maracanã aparece como uma alternativa posterior. O Vasco recebeu mais uma negativa do consórcio que administra o estádio para utilizar o local na partida. Diante disso, caso São Januário não seja liberado pela Conmebol e a tentativa judicial também não resolva a situação, o clube poderá recorrer à Justiça para tentar utilizar o Maracanã.
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Qual é a ordem de prioridade?
Neste momento, o planejamento do Vasco pode ser resumido em três etapas:
1. São Januário — Conmebol
O clube tenta convencer a entidade a abrir uma exceção e autorizar a partida na Colina Histórica, apesar da capacidade inferior a 30 mil lugares.
2. São Januário — Justiça
Se a Conmebol mantiver a negativa, o Vasco considera judicializar a questão para tentar garantir o mando em seu estádio.
3. Maracanã — Justiça
Caso São Januário não seja viabilizado, o clube pode buscar judicialmente uma alternativa no Maracanã.
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