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Vasco decide estratégia para definir estádio da Sul-Americana; veja os cenários

Clube prioriza São Januário e trabalha com possibilidade de recorrer à Justiça caso a Conmebol não autorize

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 11:59
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Torcida do Vasco em São Januário durante a partida entre Vasco x Vitória pela Copa do Brasil
Torcida do Vasco em São Januário durante a partida entre Vasco x Vitória pela Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco definiu uma estratégia para tentar escolher o estádio que receberá a partida contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Neste momento, a prioridade do clube é disputar o confronto em São Januário, mas o Cruz-Maltino já trabalha com alternativas caso não consiga a autorização da Conmebol.

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A questão envolve uma exigência da entidade sul-americana: para as semifinais da competição, o estádio precisa ter capacidade mínima de 30 mil torcedores. São Januário não atende ao requisito e, segundo o planejamento atual do clube, não há possibilidade de ampliar a capacidade do estádio a tempo da partida.

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Por isso, a primeira etapa da estratégia vascaína é tentar uma autorização excepcional da Conmebol. O clube conta com o apoio da Ferj e da CBF nas conversas com a entidade para tentar viabilizar a realização do jogo na Colina Histórica.

E se a Conmebol não liberar São Januário?

Caso a tentativa administrativa não tenha sucesso, o Vasco pretende recorrer à Justiça para tentar garantir o direito de disputar a partida em seu estádio. Ou seja, São Januário continua sendo o "Plano A", mesmo diante da exigência de capacidade. A diferença é que, nesse cenário, o clube deixaria de buscar apenas uma solução junto à Conmebol e passaria a discutir a questão também no âmbito judicial.

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E o Maracanã?

O Maracanã aparece como uma alternativa posterior. O Vasco recebeu mais uma negativa do consórcio que administra o estádio para utilizar o local na partida. Diante disso, caso São Januário não seja liberado pela Conmebol e a tentativa judicial também não resolva a situação, o clube poderá recorrer à Justiça para tentar utilizar o Maracanã.

Camisa do Vasco em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Camisa do Vasco em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Qual é a ordem de prioridade?

Neste momento, o planejamento do Vasco pode ser resumido em três etapas:

1. São Januário — Conmebol
O clube tenta convencer a entidade a abrir uma exceção e autorizar a partida na Colina Histórica, apesar da capacidade inferior a 30 mil lugares.

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2. São Januário — Justiça
Se a Conmebol mantiver a negativa, o Vasco considera judicializar a questão para tentar garantir o mando em seu estádio.

3. Maracanã — Justiça
Caso São Januário não seja viabilizado, o clube pode buscar judicialmente uma alternativa no Maracanã.

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