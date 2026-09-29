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Ancelotti avalia estreia de Otávio pela Seleção: 'Mostra tranquilidade"

O arqueiro foi titular no amistoso contra a Austrália

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
29/09/2026 09:56
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Otávio pela Seleção Brasileira
Otávio pela Seleção Brasileira (Foto: Nigel Owen/ActionPlus/DiaEsportivo/Folhapress)

Aos 20 anos, 9 meses e dois dias, o goleiro fez sua estreia pela Seleção Brasileira na manhã desta terça-feira (29). Em entrevista coletiva após a vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, o técnico Carlo Ancelotti avaliou o desempenho do jovem e fez elogios.

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– O Morisco vai jogar a próxima partida. Era uma oportunidade para o Otávio, me pareceu tranquilo. O primeiro gol poderia ser um erro, uma falta, não sei. Mas eu gosto dele porque é um goleiro que mostra tranquilidade e segurança – ressaltou o arqueiro.

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O lance de Otávio citado por Carlo Ancelotti ocorreu aos 27 minutos, quando o arqueiro, atrapalhado por um adversário, trombou com Rayan e a bola sobrou para Circati fazer o primeiro gol australiano.

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Como foi a estreia de Otávio pela Seleção Brasileira

Assim como toda a equipe, o camisa 81 da Raposa teve um início confiante, sendo pouco exigido. Até os 25 minutos, ele teve apenas três participações, duas acionado pelos zagueiros, e defendeu um cruzamento australiano pela esquerda.

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Aos 27 minutos, subiu com Rayan para tentar afastar um escanteio e a bola sobrou para Circati empatar a partida naquele momento. Pouco mais de cinco minutos depois, Otávio nada pôde fazer quando Metcalfe acertou um belo chute no ângulo direito.

Na segunda etapa, seguindo a crescente da equipe comandada por Carlo Ancelotti, o defensor foi pouco acionado. Ele apenas cortou um cruzamento rasteiro no primeiro minuto, defendeu um cruzamento pela direita e deu um soco em escanteio aos 41 minutos.

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Brasil x Austrália

Quatro dias depois de uma atuação abaixo da crítica, o Brasil voltou a enfrentar a Austrália nesta terça-feira (29) e, desta vez, jogou apresentando alguma cara de Seleção. Vanderson abriu o marcador logo no início, enquanto Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr completaram o placar de 4 a 2 para o Brasil em um jogo com duas viradas, disputado em Brisbane.

Terminados os dois primeiros compromissos da Seleção Brasileira contra a Austrália, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará a Índia na manhã de sábado (3), às 11h (de Brasília).

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Carlo Ancelotti, durante o segundo amistoso Austrália x Brasil
Carlo Ancelotti, durante o segundo amistoso Austrália x Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Após o compromisso deste fim de semana, o goleiro Otávio retornará a Belo Horizonte. Pelo Cruzeiro, o arqueiro deverá enfrentar o São Paulo na quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

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