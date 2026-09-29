O São Paulo voltou a atrasar o pagamento dos direitos de imagem do elenco de futebol profissional. O clube não quitou a parcela que venceu na última segunda-feira (28) e atingiu o quarto mês de pendências financeiras neste quesito: junho, julho, agosto e setembro. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Além do compromisso mensal, o Tricolor também não cumpriu o acordo firmado com o grupo no início da temporada, que previa o pagamento, nesta parcela de setembro, de um valor referente a débitos acumulados em 2025. Com isso, a situação de atraso chega a quatro meses, variando de acordo com o contrato de cada atleta.

continua após a publicidade

Histórico de pendências e cobranças judiciais

O Lance! apurou que as complicações financeiras com os direitos de imagem não são recentes. Ainda durante a passagem do técnico Hernán Crespo pelo Morumbis, o tema era debatido internamente e afetava também membros da comissão técnica.

Os pagamentos de direitos de imagem seguem uma dinâmica diferente dos salários registrados na carteira de trabalho (CLT). Por serem previstos em contratos de exploração de marca distribuídos em parcelas ao longo do vínculo, o tempo e os valores devidos variam entre os jogadores.

continua após a publicidade

O cenário reflete o momento financeiro delicado do São Paulo, que acumula cobranças judiciais e extrajudiciais movidas por atletas e empresários devido a esses atrasos.

Votação da Ticketmaster como alternativa para aliviar o caixa

Em meio à situação financeira delicada vivida pelo clube, o Conselho Deliberativo do São Paulo inicia, nesta terça-feira (29), a votação do contrato com a Ticketmaster. A parceria prevê que a empresa assuma a operação da bilheteria do Morumbis a partir de 2027, em substituição à Total Acesso.

continua após a publicidade

Caso o acordo seja aprovado por dois terços dos conselheiros (171 votos), o São Paulo receberá uma antecipação de R$ 140 milhões. O montante é tratado pela diretoria como fundamental para quitar dívidas de curto prazo e regularizar os compromissos pendentes.