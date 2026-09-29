Botafogo x Vasco: venda de ingressos é aberta para clássico; veja preços e como comprar
Comercialização começou nesta terça-feira (29) para sócios do Glorioso; público geral terá acesso a partir de quinta-feira
O Botafogo iniciou nesta terça-feira (29) a comercialização de ingressos para o clássico contra o Vasco, marcado para o dia 7 de outubro, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira etapa foi destinada aos sócios do plano Glorioso, que puderam realizar o check-in a partir do meio-dia, pela plataforma Ingresse.
A venda será ampliada gradualmente para as demais categorias do programa Camisa 7. O público geral alvinegro poderá adquirir entradas a partir de quinta-feira (1º), às 12h. Os preços variam entre R$ 40 e R$ 100 para ingressos inteiros, dependendo do setor escolhido. Sócios possuem condições específicas de acordo com seus respectivos planos.
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O Botafogo ocupará os setores Leste Inferior, Leste Superior e Oeste Inferior. A arquibancada Sul será destinada exclusivamente aos vascaínos, com ingressos a R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 32 para associados do Sócio Gigante.
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Confira os preços dos ingressos para Botafogo x Vasco
|Setor
|Inteira
|Meia
Leste Inferior
R$ 80
R$ 40
Leste Superior
R$ 40
R$ 20
Oeste Inferior
R$ 100
R$ 50
Sul (Vasco)
R$ 80
R$ 40
Os sócios Glorioso e Alvinegro têm direito a check-in gratuito nos setores destinados ao Botafogo. Associados das demais categorias podem adquirir ingressos com descontos conforme as condições de cada plano.
Quando abre a venda para cada categoria?
|Data e horário
|Público
29/09, às 12h
Glorioso
29/09, às 18h
Alvinegro, Alvinegro OFF Rio e Joias do Bairro
30/09, às 12h
Preto e Escolhido
30/09, às 18h
Branco e Nossa Gente
01/10, às 12h
Público geral e gratuidades do Botafogo
01/10, às 12h
Sócio Gigante (Vasco)
02/10, às 12h
Público geral e gratuidades do Vasco
As entradas podem ser adquiridas pelo site botafogo.ingresse.com. O acesso ao Nilton Santos será realizado exclusivamente por biometria facial, sendo obrigatório realizar o cadastramento antecipado, inclusive para beneficiários de gratuidades.
Crianças menores de 12 anos devem estar cadastradas como dependentes na conta do responsável. O benefício da gratuidade também contempla idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência, mediante resgate antecipado e disponibilidade.
O Botafogo disponibilizará atendimento presencial na Bilheteria Oeste do Nilton Santos no dia 6 de outubro, das 9h às 17h. Não haverá atendimento presencial no dia da partida.
Os portões para Botafogo x Vasco serão abertos às 17h30, três horas antes do início do clássico. Já o estacionamento Norte 1 funcionará a partir das 16h30.
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