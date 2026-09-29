O Botafogo iniciou nesta terça-feira (29) a comercialização de ingressos para o clássico contra o Vasco, marcado para o dia 7 de outubro, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira etapa foi destinada aos sócios do plano Glorioso, que puderam realizar o check-in a partir do meio-dia, pela plataforma Ingresse.

A venda será ampliada gradualmente para as demais categorias do programa Camisa 7. O público geral alvinegro poderá adquirir entradas a partir de quinta-feira (1º), às 12h. Os preços variam entre R$ 40 e R$ 100 para ingressos inteiros, dependendo do setor escolhido. Sócios possuem condições específicas de acordo com seus respectivos planos.

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O Botafogo ocupará os setores Leste Inferior, Leste Superior e Oeste Inferior. A arquibancada Sul será destinada exclusivamente aos vascaínos, com ingressos a R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 32 para associados do Sócio Gigante.

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Confira os preços dos ingressos para Botafogo x Vasco

Setor Inteira Meia Leste Inferior R$ 80 R$ 40 Leste Superior R$ 40 R$ 20 Oeste Inferior R$ 100 R$ 50 Sul (Vasco) R$ 80 R$ 40

Os sócios Glorioso e Alvinegro têm direito a check-in gratuito nos setores destinados ao Botafogo. Associados das demais categorias podem adquirir ingressos com descontos conforme as condições de cada plano.

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Quando abre a venda para cada categoria?

Data e horário Público 29/09, às 12h Glorioso 29/09, às 18h Alvinegro, Alvinegro OFF Rio e Joias do Bairro 30/09, às 12h Preto e Escolhido 30/09, às 18h Branco e Nossa Gente 01/10, às 12h Público geral e gratuidades do Botafogo 01/10, às 12h Sócio Gigante (Vasco) 02/10, às 12h Público geral e gratuidades do Vasco

As entradas podem ser adquiridas pelo site botafogo.ingresse.com. O acesso ao Nilton Santos será realizado exclusivamente por biometria facial, sendo obrigatório realizar o cadastramento antecipado, inclusive para beneficiários de gratuidades.

Crianças menores de 12 anos devem estar cadastradas como dependentes na conta do responsável. O benefício da gratuidade também contempla idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência, mediante resgate antecipado e disponibilidade.

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Botafogo e Vasco no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo disponibilizará atendimento presencial na Bilheteria Oeste do Nilton Santos no dia 6 de outubro, das 9h às 17h. Não haverá atendimento presencial no dia da partida.

Os portões para Botafogo x Vasco serão abertos às 17h30, três horas antes do início do clássico. Já o estacionamento Norte 1 funcionará a partir das 16h30.