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Newton vai a campo, avança em transição, e São Paulo treina de olho no Santos; saiba mais

Tricolor treinou na manhã desta terça-feira (29), no CT da Barra Funda; equipe conta com voltas de jogadores do departamento médico

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
29/09/2026 16:41
Supervisionado porAndré Carbone,
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Volante Newton, que iniciou os trabalhos de forma gradativa com os companheiros
Volante Newton, que iniciou os trabalhos de forma gradativa com os companheiros, nesta terça-feira (29) - (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O São Paulo treinou na manhã desta terça-feira (29), no CT da Barra Funda, visando o clássico contra o Santos, que acontece nesta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Morumbis, em partida atrasada válida pela 21ª rodada do Brasileirão. A principal novidade da atividade foi a presença do volante Newton, que iniciou os trabalhos de forma gradativa com os companheiros e, na sequência, realizou um complemento da transição sob o comando da preparação física.

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O dia do elenco tricolor começou com aquecimento e fundamentos técnicos. Em seguida, a comissão técnica promoveu duas atividades de enfrentamento de dois contra um e dois contra dois.

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Na segunda parte do treino, o técnico Dorival Júnior e seus auxiliares comandaram trabalhos táticos, construções de jogadas e cobranças de bolas paradas. Para aprimorar as estruturas ofensivas, houve ainda um jogo de 11 contra 11. O elenco são-paulino volta aos treinos no CT da Barra Funda nesta quarta-feira (30).

Luciano, durante o treino desta terça-feira (29)
Luciano, durante o treino desta terça-feira (29) - (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Evolução no departamento médico

A comissão técnica de Dorival Júnior segue acompanhando de perto a evolução dos atletas em recuperação no departamento médico. A principal novidade no gramado tem sido o atacante Lucas, que participou de parte das atividades com o grupo nos últimos dias. Embora a previsão inicial indicasse retorno apenas em 2027 devido à cirurgia no tendão de Aquiles, o camisa 7 tem superado etapas e projeta volta no dia 10 de outubro, contra o Vitória.

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Outro nome que avança é o meio-campista Bobadilla. Recuperado de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, o jogador já treina com o elenco e deve ficar à disposição de Dorival para o San-São.

Veja a programação da semana do São Paulo

Confira a agenda de atividades do elenco são-paulino no Super CT até o confronto contra o Santos e o encerramento do fim de semana:

  1. Quarta-feira (30/09): Treino no CT
  2. Quinta-feira (01/10): Treino no CT
  3. Sexta-feira (02/10): São Paulo x Santos (21ª rodada do Brasileirão - Morumbis)
  4. Sábado (03/10): Treino no CT
  5. Domingo (04/10): Folga / Livre
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