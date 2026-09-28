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Ex-Botafogo, goleiro Neto é anunciado pela Juventus

Ex-Botafogo, goleiro Neto acerta retorno à Juventus e assina sem custos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 19:30
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Neto, ex-goleiro do Botafogo
Com bagagem no futebol italiano, Neto retorna à Juventus para ser opção de experiência no elenco (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

O goleiro Neto está de volta ao futebol europeu. Nesta segunda-feira (28), a Juventus oficializou a contratação do experiente arqueiro de 37 anos, que estava sem clube desde que encerrou amigavelmente seu vínculo com o Botafogo em junho deste ano. Por estar livre no mercado, o brasileiro assina sem custos de transferência com a equipe de Turim.

O atacante português número 7, Cristiano Ronaldo, caminha para o banco de reservas antes da partida de futebol do Grupo A4 da Liga das Nações da UEFA entre Noruega e Portugal, em Oslo, em 27 de setembro de 2026.

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om bagagem no futebol italiano, Neto retorna à Juventus para ser opção de experiência no elenco
Com bagagem no futebol italiano, Neto retorna à Juventus para ser opção de experiência no elenco ( Foto: Divulgação)

A busca da diretoria bianconera por um novo nome para o setor tornou-se urgente após a confirmação de uma grave lesão no joelho sofrida pelo goleiro Grabara. Diante desse cenário, a comissão técnica da Velha Senhora buscou uma opção imediata de rodagem para compor o elenco e servir como reserva de Vicario para a sequência da temporada na Série A Italiana.

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A familiaridade com o ambiente do clube e o conhecimento profundo do futebol local foram determinantes para o acerto. Neto já havia defendido as cores da própria Juventus entre os anos de 2015 e 2017, além de acumular uma passagem de quatro temporadas pela Fiorentina.

Carreira de Neto

Revelado pelo Athletico-PR, Neto se transferiu para a Itália para defender a Fiorentina, onde atuou por quatro temporadas antes de sua primeira passagem pela Juventus. Na sequência de sua carreira no Velho Continente, o brasileiro vestiu as camisas do Valencia e do Barcelona, na Espanha, além do Bournemouth, da Inglaterra, antecedendo a sua breve passagem pelo Botafogo em 2025.

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A saída do futebol brasileiro ocorreu após um período discreto no Glorioso. Contratado na temporada de 2025 para assumir a titularidade deixada por John, o camisa 1 enfrentou oscilações, conviveu com falhas pontuais e não conseguiu se firmar como dono absoluto da meta alvinegra antes de acertar a rescisão contratual. 

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