O goleiro Neto está de volta ao futebol europeu. Nesta segunda-feira (28), a Juventus oficializou a contratação do experiente arqueiro de 37 anos, que estava sem clube desde que encerrou amigavelmente seu vínculo com o Botafogo em junho deste ano. Por estar livre no mercado, o brasileiro assina sem custos de transferência com a equipe de Turim.

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Com bagagem no futebol italiano, Neto retorna à Juventus para ser opção de experiência no elenco ( Foto: Divulgação)

A busca da diretoria bianconera por um novo nome para o setor tornou-se urgente após a confirmação de uma grave lesão no joelho sofrida pelo goleiro Grabara. Diante desse cenário, a comissão técnica da Velha Senhora buscou uma opção imediata de rodagem para compor o elenco e servir como reserva de Vicario para a sequência da temporada na Série A Italiana.

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A familiaridade com o ambiente do clube e o conhecimento profundo do futebol local foram determinantes para o acerto. Neto já havia defendido as cores da própria Juventus entre os anos de 2015 e 2017, além de acumular uma passagem de quatro temporadas pela Fiorentina.

Carreira de Neto

Revelado pelo Athletico-PR, Neto se transferiu para a Itália para defender a Fiorentina, onde atuou por quatro temporadas antes de sua primeira passagem pela Juventus. Na sequência de sua carreira no Velho Continente, o brasileiro vestiu as camisas do Valencia e do Barcelona, na Espanha, além do Bournemouth, da Inglaterra, antecedendo a sua breve passagem pelo Botafogo em 2025.

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A saída do futebol brasileiro ocorreu após um período discreto no Glorioso. Contratado na temporada de 2025 para assumir a titularidade deixada por John, o camisa 1 enfrentou oscilações, conviveu com falhas pontuais e não conseguiu se firmar como dono absoluto da meta alvinegra antes de acertar a rescisão contratual.