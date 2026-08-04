Câmera mostra momento exato do acidente envolvendo jogador do São Paulo Vídeo mostra momento do acidente

Vídeos das câmeras de segurança do acidente no qual Nicolas Bosshardt se envolveu mostram o exato momento no qual o idoso de 84 anos foi atropelado. As câmeras comprovaram que a vítima atravessou fora da faixa de pedestres antes da colisão com o carro do jogador do São Paulo.

Nicolas Bosshardt responderá em liberdade. O jogador foi preso em flagrante, após a Polícia Civil registrar em boletim de ocorrência a suspeita da participação dele em um racha no momento do acidente. No mais, a versão foi negada por Nicolas em depoimento e por sua defesa também.

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O Lance! apurou que antes do acidente, Nicolas, o lateral Igor Felisberto e o atacante Ryan Francisco haviam jantado juntos em um shopping na região de Barueri.

Na saída, cada um seguiu em seu próprio veículo. Assim que souberam do ocorrido, Igor e Ryan retornaram ao local do acidente, acompanharam o atendimento da vítima e, posteriormente, também prestaram depoimento às autoridades. Ao que tudo indica, existe uma suspeita que Nicolas estaria envolvido em um racha no momento do acidente. O jogador estava em custódia, mas no momento, responderá em liberdade.

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Nicolas Bosshardt em ação pelo São Paulo (Foto: Divulgação/ Instagram)

Entre as determinações, Nicolas deverá comparecer mensalmente à Justiça para informar e justificar suas atividades, manter o endereço sempre atualizado e não poderá deixar a comarca onde reside por mais de oito dias sem autorização judicial. Além disso, teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e está proibido de dirigir até nova decisão. O jogador também não tinha ingerido bebidas alcoólicas.

Em nota oficial, o São Paulo informou que Nicolas permaneceu no local após o acidente, prestou assistência à vítima e acionou o resgate. O clube também afirmou que o jogador compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos, não havia ingerido bebida alcoólica, estava com a CNH regular e responderá ao procedimento em liberdade. Por fim, o Tricolor lamentou a morte do pedestre, prestou solidariedade à família da vítima e informou que acompanhará o caso por meio do departamento jurídico.

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Nicolas, do São Paulo, responderá em liberdade por acidente