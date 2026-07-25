AO VIVO: Assista a Democrata x Patrocinense, pelo Módulo II do Mineiro, no Lance!TV
Duelo é válido pela volta das quartas de final do estadual
Neste sábado (25), Democrata e Patrocinense se enfrentam pela volta das quartas de final do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). A transmissão acontece ao vivo e com imagens no Lance!TV, e você pode assistir clicando aqui.
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O confronto contará com narração de Lucas Borges e comentários de Felipe Ruggeri. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia minutos antes de a bola rolar, às 15h45 (de Brasília).
⚽ Democrata x Patrocinense: como chegam as equipes?
No duelo de ida, realizado na última semana, o Demo fez valer a melhor campanha na primeira fase em relação ao adversário e goleou por 4 a 1 mesmo fora de casa, no Pedro Alves do Nascimento. Fernandinho, Maçola, Wellington Batista e Gustavo Aguiar anotaram os gols do Jacaré, enquanto Luan descontou no fim para a Águia.
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Com o resultado da ida, o Democrata pode perder por até três gols de diferença que se classifica para a semifinal. Já o Patrocinense precisa vencer por quatro ou mais para avançar à próxima fase. Nas fases iniciais do mata-mata, não há disputa por pênaltis; o dono da melhor campanha geral é quem avança em caso de empate. Apenas na final, a decisão é feita na marca da cal.
📓 Outros jogos das quartas - Módulo II - Campeonato Mineiro
Os outros três semifinalistas do estadual também serão conhecidos neste final de semana. No sábado (25), às 18h (de Brasília), o Uberaba, dono da melhor campanha geral, recebe o Mamoré após ter perdido a ida por 2 a 1. O Sapo precisa apenas de um empate para defender a vitória inicial, enquanto o Colorado precisa vencer para igualar o agregado e fazer valer a vantagem.
No domingo (26), às 10h30, o Boa Esporte recebe o Aymorés no Coleto de Paula e precisa vencer por dois gols para desfazer a derrota por 2 a 0 sofrida na ida em Ubá. Por fim, às 15h, Valeriodoce e Villa Nova duelam no Israel Pinheiro após o empate por 1 a 1, com nova igualdade favorável aos donos da casa.
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