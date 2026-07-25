Olheiro Lance!: cinco clubes brasileiros onde Quintero pode jogar Colombiano rescindiu com o River Plate e virou oportunidade no mercado

Juanfer Quintero está oficialmente livre no mercado. O River Plate anunciou a rescisão de contrato do meia colombiano em comum acordo, encerrando mais um capítulo da história de um dos maiores ídolos recentes do clube argentino. Aos 33 anos, o camisa 10 passa a ser uma oportunidade de mercado para equipes que buscam qualidade na criação das jogadas, e alguns clubes brasileiros aparecem como possíveis destinos.

A saída acontece poucos dias depois de Quintero admitir publicamente que não fazia parte dos planos do técnico Eduardo Coudet. Em comunicado oficial, o River agradeceu ao jogador pela trajetória e destacou que sua contribuição permanecerá "para sempre na grande história do clube".

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O colombiano deixa Buenos Aires carregando o status de herói da conquista da Libertadores de 2018. Foi dele o gol da virada sobre o Boca Juniors, na histórica final disputada em Madri. Ao longo das passagens pelo River, também conquistou a Copa Argentina e a Supercopa Argentina.

Depois de disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Colômbia, Quintero retorna ao mercado como um dos nomes mais experientes disponíveis para o segundo semestre. Veja onde ele poderia atuar no futebol brasileiro.

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Atlético-MG

O Atlético-MG apareceu recentemente como um dos clubes interessados na contratação do meia. Com qualidade no passe, visão de jogo e boa bola parada, Quintero pode agregar criatividade ao setor ofensivo da equipe mineira e ampliar as opções para a construção das jogadas em um elenco que busca mais regularidade no campeonato.

Vasco

No Vasco, Quintero chegaria para assumir um papel de protagonista na armação das jogadas. O clube ainda busca uma referência consolidada para a função de meia organizador, e o colombiano reúne características de controle de jogo, último passe e experiência internacional que podem elevar o nível criativo da equipe.

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São Paulo

O São Paulo também poderia ser um destino que faz sentido para o colombiano. Embora Luciano seja um dos principais nomes ofensivos do elenco e muitas vezes participe da criação das jogadas, Quintero poderia dividir essa responsabilidade e oferecer uma alternativa mais técnica para organizar o ataque tricolor.

Botafogo

No Botafogo, Quintero representaria uma opção mais experiente para o setor criativo. O clube conta com o jovem Montoro como uma das apostas para a posição, e a chegada do colombiano poderia aumentar a concorrência, além de oferecer um perfil diferente ao elenco, principalmente em partidas que exigem maior controle da posse de bola.

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Grêmio

O Grêmio é outro clube que já teve o nome de Quintero ligado ao mercado em outras oportunidades. Com a rescisão oficializada pelo River Plate, o meia volta naturalmente ao radar do time gaúcho. Sua capacidade de organizar o jogo e decidir partidas importantes pode ser um diferencial para um elenco que busca reforços para o restante da temporada.

Ídolo do River e oportunidade de mercado

Revelado pelo Envigado, Quintero passou por Porto, Rennes, Independiente Medellín, Shenzhen FC e Racing antes de consolidar sua história no River Plate. Pelo clube argentino, viveu os melhores momentos da carreira e eternizou seu nome ao decidir a final da Libertadores de 2018.

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Agora, sem vínculo, o colombiano pode negociar livremente com qualquer equipe e tende a despertar interesse de clubes sul-americanos nas próximas semanas. A experiência internacional, a qualidade técnica e o histórico de decisões fazem de Quintero um dos principais nomes disponíveis no mercado.

Homenagem do River Plate para Quintero (Foto: Divulgação / River Plate)

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