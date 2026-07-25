De volta à Vila, Neymar lidera desafio de recolocar o Santos no caminho das vitórias Retorno do camisa 10 acontece em momento decisivo para um Santos pressionado no Brasileirão e vivo nos mata-matas

Carregando conteúdo exclusivo...

O Santos volta a campo neste sábado (25) após encaminhar a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana ao vencer a Universidad Central da Venezuela por 4 a 1, em Valencia.

A partida também marcará o retorno do Peixe à Vila Belmiro após a pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo. O último compromisso da equipe como mandante foi em 30 de maio, quando venceu o Vitória por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Neymar já estava ausente por estar concentrado com a Seleção Brasileira para disputar o quarto Mundial de sua carreira.

continua após a publicidade

A última imagem de Neymar com a camisa do Santos antes da pausa para a Copa do Mundo esteve longe do roteiro idealizado pelo torcedor. Na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, na Neo Química Arena, o camisa 10 atuou sob forte pressão em um jogo marcado pela substituição equivocada promovida pela comissão técnica, que gerou reclamações e aumentou o clima de tensão.

Pouco depois, o atacante ainda precisou lidar com um edema na panturrilha direita, problema que exigiu um controle maior da carga física antes da apresentação à Seleção Brasileira. No Mundial, também não encontrou o protagonismo esperado e voltou ao clube após uma eliminação frustrante da Amarelinha, cercado por dúvidas sobre seu futuro e pela expectativa de liderar a recuperação santista no segundo semestre.

continua após a publicidade

O que esperar de Neymar no segundo semestre?

O reencontro com a torcida acontece em um momento decisivo da temporada. O Santos iniciou o Brasileirão convivendo com a ameaça da zona de rebaixamento, cenário que culminou na troca de comando técnico. Juan Pablo Vojvoda deixou o clube em março e deu lugar a Cuca, que assumiu a missão de recuperar o desempenho da equipe.

Apesar da reação pontual, o time segue próximo do Z4 e ocupa posição apenas um ponto acima do Vasco, primeiro integrante da zona de rebaixamento. A distância poderia ser maior não fosse a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, na última rodada, no Estádio Nilton Santos.

continua após a publicidade

Fora das quatro linhas, o cenário é igualmente desafiador. O clube atravessa uma grave crise financeira, com duas parcelas de direitos de imagem em atraso junto ao elenco, além de pendências financeiras envolvendo Neymar e um transfer ban imposto pela Fifa. O quadro se soma às dívidas acumuladas por gestões anteriores, agravadas após o inédito rebaixamento à Série B.

Nesse contexto, o Príncipe da Vila surge como uma das principais esperanças para que o Santos tenha um segundo semestre mais competitivo. Ainda no início do ano, seu cunhado e companheiro de equipe, Gabriel Barbosa, ressaltou que o camisa 10 não poderia ser tratado como "salvador da pátria" e que a responsabilidade pela recuperação do clube deveria ser compartilhada por todo o elenco. Meses depois, o discurso continua atual. A equipe segue convivendo com oscilações dentro de campo em uma temporada marcada também pelo processo eleitoral e pela reforma do estatuto do clube.

continua após a publicidade

O retorno de Neymar da Copa do Mundo foi cercado por incertezas. O atacante admitiu refletir sobre a possibilidade de encerrar a carreira, enquanto uma publicação de seu pai nas redes sociais, incentivando o filho a continuar jogando, reforçou as especulações de que a eliminação da Seleção Brasileira e a pouca minutagem no Mundial poderiam influenciar seu futuro.

Apesar disso, o camisa 10 segue focado em encerrar a temporada disputando as três competições restantes com o Santos. Além do Campeonato Brasileiro, o clube está vivo na Copa Sul-Americana e enfrentará o Remo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Contra a Chapecoense, neste sábado, Neymar deve iniciar entre os titulares. O confronto, válido pela 20ª rodada do Brasileirão, será disputado às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

Até o fim do ano, o atacante seguirá um cronograma individualizado de preparação física. A tendência é que seja preservado em compromissos com logística mais desgastante, como possíveis viagens ao Equador pela Copa Sul-Americana, além de partidas em gramados sintéticos, como os da Arena MRV e do Nubank Parque.

Internamente, tanto Neymar quanto sua família demonstram satisfação com o retorno ao Santos e adotam um planejamento de carreira baseado em objetivos de curto prazo. Paralelamente ao desempenho em campo, o jogador também participa de discussões voltadas à modernização da estrutura do clube, incluindo projetos como a construção de um novo centro de treinamento em Praia Grande.

continua após a publicidade

Antes de pensar no futuro, porém, Neymar tem uma missão imediata: liderar o Santos na disputa dos mata-matas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana e ajudar a equipe a se afastar definitivamente da luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, a diretoria tenta reorganizar as finanças do clube e aposta na utilização de novos Meninos da Vila diante das limitações impostas pela impossibilidade de reforçar o elenco.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gabriel Barbosa e Neymar correndo durante treino no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

🍀Aposte na vitória do Santos diante da Chapecoense, pelo Brasileirão!

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições