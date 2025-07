A janela de transferência está aberta desde o dia 9 de julho, e os clubes terão até o dia 2 de setembro para registrar reforços para a sequência da temporada. Acompanhe ao longo do dia, ao vivo, as movimentações do Mercado da Bola no Lance!.

Atlético-MG se aproxima de atacante do Sporting

O Atlético-MG está muito próximo de concretizar mais um reforço para a temporada. O atacante Biel, do Sporting (POR), deve reforçar o clube mineiro. O contrato será de empréstimo por um ano, com obrigação de compra no fim do vínculo, caso o atacante alcance metas estabelecidas. A cláusula para contratar o jogador gira em torno de sete milhões de euros (R$ 45,5 milhões na cotação atual). Leia a matéria completa.

Fortaleza tenta contratação de volante do Botafogo

O Fortaleza foi ao mercado e abriu negociações com o Botafogo pelo empréstimo do volante Danilo Barbosa para o restante da temporada. O nome é uma indicação do técnico Renato Paiva, que deixou o Alvinegro após o Mundial e acertou com o Leão do Pici para o lugar de Juan Pablo Vojvoda. Leia a matéria completa.

Contratação de Alan Rodríguez pelo Internacional vira novela

A contratação de Alan Rodríguez pelo Internacional virou novela. Cada dia, uma novidade diferente. O volante uruguaio do Argentinos Juniors quer jogar pelo Colorado, mas o negócio entre os clubes ainda depende de acerto financeiro. Leia a matéria completa.

Vasco desiste de emprestar jogador

O Vasco desistiu de emprestar o lateral-direito Paulinho para o Volta Redonda. A permanência de Paulinho em São Januário pode estar ligada à indefinição contratual envolvendo Puma Rodríguez. O lateral uruguaio tem vínculo com o clube apenas até o fim da temporada e não foi relacionado para o último jogo, contra o Grêmio, e pode ser alvo de alguns clubes que buscam um lateral-direito no mercado. Leia a matéria completa.

