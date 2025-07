Presidente Marcelo Teixeira anuncia chegada de novo jogador ao Santos

O Santos vai anunciar em breve o 14º reforço para a temporada. O Peixe acertou os últimos detalhes com o Nacional, do Paraguai, para contratar Gustavo Caballero.

continua após a publicidade

O atacante tem 23 anos e vai realizar exames médicos nesta segunda-feira (21) e posteriormente assinar um vínculo de três anos com o Peixe.

Em entrevista ao programa Domingo Esportivo, no último domingo (20), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou a contratação.

– Fizemos uma contratação que é importante. Um perfil de jogador que, no elenco, não possuímos. Temos sempre o critério principal de verificar se existe, na base, um jogador semelhante. Não temos nem na base um jogador com essas características: atacante veloz, agudo, que faça gols. Artilheiro hoje do Campeonato Paraguaio, jogador da seleção. Nós adquirimos 50% dos direitos e temos a possibilidade de exercer outros 40%. É uma contratação importante. Não é uma aposta, é um jogador que vem muito bem referendado pelos scouts, treinador e comissão técnica. Não estamos fazendo nada diferente do que temos como diretrizes de trabalho – disse o dirigente à emissora Santa Cecília TV.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos deve anunciar em breve Gustavo Caballero, de 23 anos, como novo reforço. (Foto: Divulgação/ Fútbol Sacan)

Em entrevista antes do embarque para São Paulo, nesta segunda-feira (21), o jogador comentou sobre o novo desafio na carreira.

— Um grande passo para a minha carreira, dá para seguir crescendo e desfrutar desta experiência. E, sobre o interesse do Santos, comentei com os meus empresários, desde o primeiro momento, que eu queria sair — disse o jogador.

continua após a publicidade

Marcelo Teixeira ainda afirmou, durante a participação no Domingo Esportivo, sobre algumas tentativas de negociação com Ramón Sosa, ex-Nottingham Forest, que optou pelo Palmeiras. Além disso, mencionou a tentativa pelo uruguaio Brian Rodríguez, do América, do México.

— Não deu certo pelo valor. Eram 8 milhões de euros. São valores, hoje, muito difíceis. É um jogador titular, e o América não queria dispor. O América tem um jogador sendo utilizado, e, pela capacidade que tem o clube, todos conhecemos a estrutura. Era um atrevimento ao Santos fazer, mas fomos na tentativa de uma parceria de 50%. O atleta queria vir, ele forçou a vinda. Esbarrou na questão financeira — disse Teixeira.

continua após a publicidade

Confira os últimos reforços:

Reforço: Luisão

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 21 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Novorizontino

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Zé Ivaldo

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 27 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Cruzeiro

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025

Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)

O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.

Reforço: Thaciano

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 30 anos

Data do anúncio: 13 de janeiro

Último clube: Bahia

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Tiquinho Soares

Posicionamento: centroavante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 34 anos

Data do anúncio: 24 de janeiro

Último clube: Botafogo

Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027

Reforço: Neymar

Posicionamento: meia ou atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho

Último clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação

Reforço: Gabriel Veron (atacante)

O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.

Reforço: Álavro Barreal

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 6 de fevereiro

Último clube: FC Cincinnati (EUA)

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Benjamín Rollheiser

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 12 de fevereiro

Último clube: Benfica (Portugal)

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Deivid Washington

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 20 anos

Data do anúncio: 20 de fevereiro

Último clube: Chelsea (Inglaterra)

Contrato: empréstimo junto ao Chelsea até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra



Reforço: Zé Rafael

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 26 de feveireiro

Último clube: Palmeiras

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027

Reforço: Igor Vinicius

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 28 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: São Paulo

Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028

Reforço: Willian Arão

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: Panathinaikos (Grécia)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026