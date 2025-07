Atitude de Neymar durante derrota para o Mirassol viraliza

O Santos perdeu para o Mirassol por 3 a 0, neste sábado (19), no Estádio Campos Maia, pela 15ª rodada do Brasileirão. Durante a derrota, uma atitude de Neymar viralizou nas redes sociais. O camisa 10 do Peixe trocou provocações com a torcida adversária.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O caso aconteceu quando o placar marcava 2 a 0 para o time mandante. Foi então, que o atacante, em meio a gritos de "olé", entre outras provocações, vindo das arquibancadas, virou para os torcedores do Mirassol e fez gestos insinuando que o time é pequeno. Neymar também pediu silêncio.

A situação viralizou rapidamente nas redes sociais. Internautas não deixaram passar despercebido a situação e chamaram atenção do jogador. Veja abaixo a repercussão:

continua após a publicidade

Derrota do Santos

Neymar não conseguiu ser decisivo contra o Mirassol. O camisa 10 foi marcado de forma intensiva durante todo o confronto, tendo ações limitadas ao longo dos 90 minutos. Sem destaque do principal jogador, o Peixe perdeu o confronto e viu o adversário assumir o protagonismo deste o início da partida.

Em campo, as equipes protagonizaram um empate sem gols no primeiro tempo. O placar momentâneo foi motivado por uma partida de destaque do goleiro Gabriel Brazão, que chegou a realizar sete defesas ao longo do confronto, a maioria nos 45 minutos iniciais.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o Mirassol seguiu com o domínio da partida, só que desta vez, conseguiu converter as chances criadas em gols. Francisco da Costa, Reinaldo e Cristian Renato foram os autores dos gols da equipe.

Com o resultado, o Santos ficou na 14ª colocação do Brasileiro, com 14 pontos somados. Já o Mirassol, somou 21 pontos e assumiu a 7ª colocação.