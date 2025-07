O São Paulo monitora a situação de Puma Rodriguez, lateral-direito do Vasco. O Tricolor corre no mercado para buscar um jogador para esta posição, além de um zagueiro.

A ideia do time é trazer reforços que cheguem sem custos ou via empréstimo, sem condições de adquirir um atleta em definitivo no momento.

O São Paulo mira negociações que se aproximem dos moldes de Dinenno, que rescindiu com o Cruzeiro antes de vir para o clube, e Gonzalo Tapia, anunciado na sexta-feira (18) e que chegou emprestado pelo River Plate.

Puma foi uma das primeiras contratações da 'Era SAF' (Foto: Aguilar Abecassis/AGIF)

Puma fora dos planos do Vasco

Contratado pelo Vasco no final de 2022, Puma Rodríguez está fora dos planos de Fernando Diniz. O Cruz-Maltino negocia a rescisão contratual do lateral-direito, que tem vínculo com o clube até o final deste ano. A informação foi publicada primeiramente pelo “ge”.

Uma possível rescisão de Puma liga o alerta no São Paulo. Segundo informações apuradas pelo Lance!, nenhuma proposta foi feita até o momento.

O Lance! também apurou que o Vasco chegou a tentar a renovação com Puma, mas com valores abaixo do que o jogador recebe.

Puma sequer foi relacionado por Diniz para a partida contra o Grêmio. O Vasco ainda cancelou o empréstimo de Paulo Ricardo, lateral-direito da base, ao Volta Redonda. Ao ser questionado sobre o uruguaio, em coletiva, o técnico cruz-maltino se esquivou e não respondeu.

Uma possível saída pode ser vista com bons olhos por Puma. O lateral-direito mira representar o Uruguai na próxima Copa do Mundo e precisa de minutos em campo para isso. Porém, no Vasco, Paulo Henrique é titular absoluto.

Puma Rodríguez, alvo do São Paulo, foi quem garantiu a última vitória cruz-maltina sobre o Flamengo (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Revelado pelo Danubio, do Uruguai, Puma Rodríguez tem 93 jogos com a camisa do Vasco. O lateral-direito marcou seis gols e deu seis assistências. O jogador pode vestir a camisa de outro clube brasileiro, uma vez que só entrou em campo em cinco partidas pelo Brasileirão.