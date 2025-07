Sormani faz lista dos maiores clubes do Brasileirão e viraliza: ‘Falta de respeito’

Em meio ao Campeonato Brasileiro, o jornalista Fábio Sormani montou um ranking dos maiores clubes brasileiros. A lista contava com todos os 20 clubes do Brasileirão e gerou muita polêmica nas redes sociais neste domingo (20).

O Brasileirão está a todo vapor e é liderado pelo Cruzeiro, que vive grande momento. O G-4 é completado por Flamengo, Palmeiras e Bragantino. Do outro lado da tabela, Santos, Juventude, Fortaleza e Sport compõe o Z4.

Neste domingo (20), o jornalista Fábio Sormani tratou de colocar ainda mais lenha na fogueira. Ele separou em 'grande', 'super grande' e 'gigante' os times do Brasileirão. Segundo ele, os gigantes brasileiros são: Flamengo, Santos, São Paulo e Palmeiras.

Ainda para Sormani, Botafogo, Cruzeiro, Internacional, Grêmio e Corinthians são os super grandes do Brasileirão. E para fechar, os grandes são compostos por: Vasco, Mirassol, Juventude, Sport, Bahia, Fluminense, Bragantino, Fortaleza, Ceará, Vitória e Atlético-MG.

Sormani fez lista com todos os clubes do Brasileirão (Foto: Reprodução)

Veja a polêmica gerada pela lista dos maiores clubes de acordo com Sormani

Clube gigante é recebido com protestos no aeroporto após derrota no Brasileirão

O Palmeiras derrotou o Atlético-MG neste domingo por 3 a 2, pelo Brasileirão. A partida foi no Allianz Parque, e o Verdão dominou o confronto. Hulk ainda marcou dois golaços de falta, mas não foi o suficiente. Após a partida, o Galo foi recebido com protestos no aeroporto.

Com o resultado, o Verdão chega a 26 pontos e retorna ao G4, enquanto Abel Ferreira terá um pouco mais de calma para mudar a equipe. O Atlético-MG, por sua vez, estaciona na nona colocação e vê Cuca pressionado por resultados.

Na madrugada de segunda-feira (21), o Atlético-MG pousou em Belo Horizonte e foi recebido com protestos de torcedores organizados. Hulk, capitão do time, conversou com os torcedores, e em certo momento o clima não foi nada amistoso.