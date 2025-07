Flamengo fatura milhões com venda de Ríos, do Palmeiras ao Benfica

A venda de Richard Ríos, do Palmeiras para o Benfica, beneficiará financeiramente o Flamengo. O Rubro-Negro tem direito a parte dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões na cotação atual) a serem pagos pelo clube português na contratação do colombiano.

O meio-campista, cujo contrato com o Alviverde vai até dezembro de 2028, tem direitos econômicos divididos, e o Mais Querido possui 6,66% do passe do atleta. A maior parte é do Palmeiras (70%), enquanto o restante pertence ao Guarani (13,34%) e ao jogador e seu estafe (10%).

Além do percentual dos direitos, o Flamengo ainda ficará com mais 1% da transação, por conta do mecanismo da solidariedade da Fifa, que beneficia os clubes formadores. Em transferências internacionais, 5% do valor pago pelo atleta é reservado para esse mecanismo, distribuídos entre todas as equipes em que o jogador esteve registrado entre os 12 e 23 anos.

Richard Ríos jogou futsal até os 18 anos e, após se destacar pela seleção da Colômbia em um campeonato no Rio de Janeiro, foi contratado para o sub-20 do Fla, em 2018. Ao total, disputou sete partidas pelo profissional, entre 2020 e 2021, antes de ser emprestado ao Mazatlán, do México, e depois vendido ao Guarani em 2022.

Desta forma, o Flamengo ficará com 7,66% dos 30 milhões de euros acordados entre Palmeiras e Benfica. Ou seja, o Rubro-Negro irá faturar cerca de 2,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 15,3 milhões na cotação atual) com a ida do colombiano a Portugal.

