O Flamengo chegou em acordo com o meio-campista Saúl Níguez, do Atlético de Madrid. Ídolo colchonero, o espanhol de 30 anos foi emprestado ao Sevilla na última temporada e deve assinar com o Rubro-Negro por três anos. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista italiano Fabrizio Romano e confirmada pela apuração do Lance!.

continua após a publicidade

➡️ ‘Vivo muito bem nesse caos’, diz Filipe Luís sobre pressão no Flamengo

Um dos grandes nomes do Atleti na era de Diego Simeone, Saúl tinha transferência encaminhada para o Trabzonspor (TUR), mas o acordo foi cancelado nesta segunda-feira (21). Em publicação nas redes sociais, o próprio atleta afirmou que razões pessoais o levaram a mudar de ideia e cancelar a ida para a Turquia.

TRADUÇÃO: Não aconteceu por conta de questões pessoais. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente um dia.

O vínculo de Saúl com o Atlético tem duração até o final do primeiro semestre de 2026. Porém, os últimos anos foram de experimentos em outros lugares: em 2021/22, o meia esteve emprestado ao Chelsea, e na última temporada, vestiu a camisa do Sevilla, retornando à capital espanhola após o fim dos dois contratos temporários. Apesar disso, é esperado que ele deixe o clube colchonero sem custos.

continua após a publicidade

Saúl Ñíguez é cria da base do Atleti, e está no clube há quase duas décadas. Sob o comando de Simeone, foi introduzido ao time principal em 2013, e passou a ser peça importante nos anos seguintes, conquistando um título de Europa League e dois troféus de La Liga.

No Flamengo, o espanhol reencontrará dois ex-companheiros: o técnico Filipe Luís, multicampeão junto ao meio-campista no Atlético de Madrid, e Jorginho, com quem jogou no Chelsea.

continua após a publicidade

➡️ Eduardo Paes afirma que Prefeitura do Rio irá arcar com pendência de estádio do Flamengo

Números de Saúl

Pelo Atlético de Madrid

⚽ 427 jogos

⌛ 28.786 minutos em campo

🥅 48 gols

📤 26 assistências

🟨 87 cartões amarelos

🟥 1 cartão vermelho

Em La Liga 2024/25, pelo Sevilla

🏟️- 24 Partidas

⚽️- 1 Gol

🅰️- 6 Assistências

📈- 79.87% De aproveitamento em passes

🎯- 22 Passes decisivos

🧠- 3 Grandes chances criadas

🥅- 9 Chutes no gol

👟- 42 Chutes totais

🧲- 86 Recuperações de bola ‼️

⚔️- 33 Desarmes

⛔️- 30 Bolas afastadas

🟨- 8 cartolas amarelos

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo