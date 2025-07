A última semana de Pedro foi digna de um roteiro de cinema. Na jornada, o atacante saiu de vilão a herói após decidir o clássico entre Flamengo e Fluminense neste domingo (20), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Assim, a reviravolta do artilheiro ganhou espaço na mídia internacional especializada nesta segunda-feira (21).

O jornal "As", da Espanha, o gol marcado pelo brasileiro no Fla-Flu foi o ponto final da polêmica iniciada na entrevista coletiva de Filipe Luís após a vitória de 2 a 0 sobre o São Paulo, em 12 de julho. Na ocasião, Pedro foi criticado pelo próprio comandante por desempenho ruim nos treinamentos.

(Foto: Reprodução/As)

Em tradução livre, a guerra entre Filipe Luis e Pedro termina (título). O atacante retornou ao elenco e marcou o gol da vitória contra o Fluminense. Após a partida, ele admitiu ter tido "uma semana muito ruim" (subtítulo).

A história de Pedro em campo começou aos 28 minutos do segundo tempo. Inicialmente, o atacante não era a primeira escolha do técnico Filipe Luís. Durante o aquecimento, o equatoriano Plata sentiu um desconforto físico e acabou sendo vetado. Assim, Wallace Yan foi escalado como titular. No decorrer do jogo, Juninho foi acionado para substituir o jovem. Somente após essas alterações, o camisa 9, enfim, foi chamado.

Sua primeira grande oportunidade surgiu aos 38', quando ficou frente a frente com o goleiro Fábio, mas acabou desperdiçando a chance. Dois minutos depois, aos 40', Pedro se redimiu. Em jogada construída por Luiz Araújo, que cruzou na área, Léo Ortiz escorou de cabeça, e ele completou para o fundo da rede, garantindo o gol da vitória.

Na comemoração, o atacante retirou a camisa do Flamengo e revelou uma mensagem estampada em outra peça de roupa: "Jesus é o suficiente". Em seguida, dirigiu-se à bandeira de escanteio, onde beijou o escudo do clube. Na saída de campo, Pedro foi calorosamente celebrado pelos companheiros de equipe e cumprimentou discretamente o técnico.

Ao fim dos 90 minutos, Filipe Luís celebrou a atuação do atacante, que retornou após ficar fora contra São Paulo e Santos.

— Sobre o assunto do Pedro, eu já falei na outra coletiva e vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado. Não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. O futebol te dá essas possibilidades, permite isso. Eu tenho o lema que vivo e penso isso diariamente: "Não existe ninguém mais importante com a equipe". Nem o Pedro e nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou, é mais importante com o Flamengo — disparou o treinador.

